Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, gram- çeyrek altın fiyatı düştü mü? 20 Temmuz canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 648 lira, Cumhuriyet altını 2.652 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 399,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 398,00 398,20 399,20 399,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.622,00 2.643,00 2.631,00 2.652,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 363,00 367,00 364,00 368,00
Lira(Tam) Ziynet 2.563,00 2.583,00 2.571,00 2.591,00
Yarım Ziynet 1.282,00 1.292,00 1.285,00 1.295,00
Çeyrek Ziynet 641,00 646,00 643,00 648,00