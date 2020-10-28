Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Ekim piyasalardan güncel çeyrek gram ve tam altın fiyyatı bilgisi

Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın ve diğer altın fiyatları, günü bir önceki kapanışın üzerinde işlem görmeye başladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından vatandaşlarca, bu altının ne kadardan işlem gördüğü ve Kapalıçarşı'daki son durum araştırılıyor. 'Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?' sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok yatırımcı, ons, gram ve çeyrek altın takibini sürdürüyor. İşte, 28 Ekim piyasalardan güncel çeyrek gram ve tam altın fiyatı bilgisi...