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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Ekim piyasalardan güncel çeyrek gram ve tam altın fiyyatı bilgisi
GeriEkonomi Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Ekim piyasalardan güncel çeyrek gram ve tam altın fiyyatı bilgisi
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 08:21 | 

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Ekim piyasalardan güncel çeyrek gram ve tam altın fiyyatı bilgisi

Koronavirüs vakalarında yeni dalganın küresel ekonomik toparlanma endişelerini artırması, güvenli liman altının fiyatlarını destekledi. Altın dün hareketli bir günü geride bıraktı. Dünkü seansa 1,902 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, piyasaların satıcılı hareketinden nasibini alarak 1,891 dolar/onsla son 10 günün en düşük seviyesini kaydetti. Şimdi ise altın fiyatlarının bugünkü seyri araştırılıyor. Vatandaşlar özellikle, gram altının anlık bilgisi ile çeyrek altının ne kadardan işlem göreceğini araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? çeyrek altın ne kadar oldu?

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Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın ve diğer altın fiyatları, günü bir önceki kapanışın üzerinde işlem görmeye başladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından vatandaşlarca, bu altının ne kadardan işlem gördüğü ve Kapalıçarşı'daki son durum araştırılıyor. 'Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?' sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok yatırımcı, ons, gram ve çeyrek altın takibini sürdürüyor. İşte, 28 Ekim piyasalardan güncel çeyrek gram ve tam altın fiyatı bilgisi...

228 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU
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28 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Gram altının fiyatı haftaya 502,72 lira civarında işlem görerek başladı.

Piyasalarda çeyrek altının satış fiyatı 822,50 lira olarak işlem görmeye başladı

Altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.908,43 lira seviyesinde kaldı.

Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.277,60 lira olurken, alış fiyatı ise 3.257,30 lira olarak işlem görüyor.

3ALTIN FİYATLARI DÜNÜ NASIL KAPATTI
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ALTIN FİYATLARI DÜNÜ NASIL KAPATTI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 500,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 500,80 liradan, 3 bin 300 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 321 liradan, 457 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 461 liradan, 3 bin 224 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 244 liradan, bin 612 liradan alınan Yarım Ziynet bin 622 liradan ve 806 liradan alınan Çeyrek Ziynet 811 liradan satıldı.

4CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ

Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

5UZMANLAR NE DİYOR
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UZMANLAR NE DİYOR?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Analistler, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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