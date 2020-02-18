Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Şubat güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları için araştırmalar yeni günün ilk ışıklarından itibaren başladı. Geçtiğimiz haftaya 305 lira seviyesinden başlayan gram altın haftayı 308 lira seviyesinde kapatmıştı. Yatırımcılar öncelikli tercihleri olan gram, çeyrek ve yarım altının son durumunu merak ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatı ne kadar?
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Yeni haftaya değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 08.46 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,53 üstünde 308 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 503 lira, Cumhuriyet altını da bin 68 liradan satılıyor.
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17 ŞUBAT KAPANIŞ FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,80 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 307,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 307,80 liradan, 2 bin 27 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 48 liradan, 280,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 284,50 liradan, bin 981 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 1 liradan, 991 liradan alınan Yarım Ziynet bin 1 liradan ve 495 liradan alınan Çeyrek Ziynet 500 liradan satıldı.
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Analistler, haftanın ilk gününde yaptıkları değerlendirmede teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade ederek, gram altında ise 305-310 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.
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