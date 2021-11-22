Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Gram altın kaç TL? Gram altın rekor serisini sürdürecek mi? İşte 22 Kasım canlı altın piyasalarında son durum!
Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ile takip ediliyor. Canlı altın grafiklerinde altın fiyatları anlık olarak değişirken, altın fiyatları bugün (22 Kasım) ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette sıklıkla aradığı konular arasında geliyor. Haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 663 lira seviyesinde işlem gördü. Ons altın fiyatları 1800 ile 1870 dolar bandına sıkıştı. Yukarı yönlü hareket denemelerine satış baskısı altında kalan ons altın, Fed tutanaklarının açıklanmasını bekliyor. Altın fiyatları sakin seyre yöneldi. Uzun süredir 1800 dolar ile 1870 dolar arasında gidip gelen ons Altın ABD Merkez Bankası Fed'in toplantı tutanaklarındaki ifadelerle yeni yön arayışına girecek. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını gibi yatırım altınlarında son durum nedir? İşte canlı altın piyasası takip ekranı
Altın fiyatları haftanın birinci işlem gününde piyasalara düşüşle başladı. Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 668,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bu saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 663,0 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 azalışla 660,20 liradan tamamladı.
KAPANIŞTA ALTIN NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 azalışla 660,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.069,00 lira, Cumhuriyet altını 4.372,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 660,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.069,00 lira, Cumhuriyet altını 4.372,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 660,20 liradan işlem gördü.
Küresel bazda enflasyonun büyük yükseliş göstermesi yatırımcıları altın tarafına çekti. Fed'in tahvil alım programını azaltması ve faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler nedeniyle altında düşüş beklentisi kısmen boşa çıktı.
Fed'in 2023 yılından itibaren faiz artırımı yapabileceği beklentisi artarken merkez bankaları da yükselen enflasyonu frenlemek için yeni enstrümanlar ortaya koymaya çalışıyor.
Fed'in 2023 yılından itibaren faiz artırımı yapabileceği beklentisi artarken merkez bankaları da yükselen enflasyonu frenlemek için yeni enstrümanlar ortaya koymaya çalışıyor.
ONS ALTIN SAKİN SEYREDİYOR
Ons altın Fed'den gelecek sinyalleri beklemeye alırken haftaya sakin başlangıç yaptı. Ons altın haftaya 1846 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1839 dolar, en yüksek 1849 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:10 itibarıyla ons altın 1848 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN REKOR SERİSİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?
Gram Altın fiyatları son 12 gündür rekor serisini sürdürüyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz 679.4 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın haftaya 665.8 liradan başladı. En düşük 657.8 lira, en yüksek de 657.8 lira seviyesini gördü. Saat 08:10 itibarıyla gram altın 662.6 liradan alıcı buluyor.