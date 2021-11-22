Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Gram altın kaç TL? Gram altın rekor serisini sürdürecek mi? İşte 22 Kasım canlı altın piyasalarında son durum!

Küresel bazda enflasyonun büyük yükseliş göstermesi yatırımcıları altın tarafına çekti. Fed'in tahvil alım programını azaltması ve faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler nedeniyle altında düşüş beklentisi kısmen boşa çıktı.



Fed'in 2023 yılından itibaren faiz artırımı yapabileceği beklentisi artarken merkez bankaları da yükselen enflasyonu frenlemek için yeni enstrümanlar ortaya koymaya çalışıyor.