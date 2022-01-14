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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç TL? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı

#Altın Fiyatları#Çeyrek Altın#Gram Altın

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. ABD enflasyon verisi sonrası, dar bantta hareket eden ons altın fiyatı, dün değer kaybı yaşadı. Dün ons altın içerisinde en yüksek 1828 dolar seviyesini; en düşük ise 1819 dolar seviyesini gördü. Peki, gram altın kaç TL? Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum

1/4Altın fiyatları bugün ne kadar Çeyrek ve gram altın kaç TL İşte altın fiyatları canlı takip ekranı

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları 14 Ocak itibari ile merak edilen konulardan biri oldu. Altın fiyatlarındaki artış ve düşüşlere göre vatandaşlar alım ve satım yapıyorlar. ABD'den gelen kritik enflasyon verisi sonrası altın fiyatları dalgalandı. Gram altın bugün 794,13 liradan alınıyor, 794,26 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 1.285,00 liradan alınıyor, 1.312,00 liradan satılıyor.

2/4Altın fiyatları bugün ne kadar Çeyrek ve gram altın kaç TL İşte altın fiyatları canlı takip ekranı

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 794,13 liradan alınıyor, 794,26 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.285,00 liradan alınıyor, 1.312,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.570,00 liradan alınıyor, 2.623,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.141,00 liradan alınıyor, 5.227,00 liradan satılıyor.

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3/4DÜNYA ALTIN KONSEYİ 2022 ÖNGÖRÜSÜNÜ AÇIKLADI

DÜNYA ALTIN KONSEYİ 2022 ÖNGÖRÜSÜNÜ AÇIKLADI

Dünya Altın Konseyi (WGC) bugün yayınladığı "Altın Görünüm 2022" raporunda, faiz artırımlarının altın için ters rüzgarlar yaratabileceğini, ancak tarihe bakıldığında bu etkilerin sınırlı kalabileceğinin görüldüğünü belirtti.

4/4Altın fiyatları bugün ne kadar Çeyrek ve gram altın kaç TL İşte altın fiyatları canlı takip ekranı

Altın fiyatının 2022'de karşı karşıya kalabileceği iki önemli ters rüzgarı yüksek nominal faiz oranları, güçlü ABD doları olarak sıralayan WGC, bu negatif etkileri telafi edecek destekleyici faktörleri de yüksek ve ısrarcı enflasyon, COVID ve jeopolitik gerilimlerle ilişkili piyasa oynaklığı, merkez bankaları ve mücevher gibi diğer sektörlerden güçlü talep olarak saydı.

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