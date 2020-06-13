Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, gram altında son durum: 2020 altın yorumları, canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı
Altın fiyatları dünkü kapanışta bir birim değer kaybederken, yatırım altınlarında da düşüş yaşandı. Altının gram satış 379 liradan işlem görüyor. Bu fiyatların ardından çeyrek altın ve cumhuriyet altını gibi diğer altın türlerinde de değerler değişti. İşte altın piyasasında son durum, canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı
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Gram altının satış fiyatı 379 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1734 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1734 dolardan işlem görüyor.
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altının alış fiyatı 616 lira civarında geri alınırken, 622 liradan satılıyor.
Yarım altının alış fiyatı 1.232 lira civarında bozdurulurken işlem görürken, 1.242 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.478 liradan işlem görürken, 2.453 liradan geri alınıyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 383 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 380 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 378.74 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 380.98 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 11.13 itibarıyla yüzde 0.26 oranında yükselişle 380.77 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 481 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1734 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.38 oranında düşüşle 1734 dolardan işlem gördü.
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Analistler, global ekonomi ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
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Bugün, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.
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ALTIN İÇİN DİKKATLER DOLAR ENDEKSİNDEMurat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Piyasalarda hakim olan iyimser hava sonrasında şu günlerde en ufak bir haberin bile yüksek dalgalanmalara sebebiyet verdiği ve yatırımcıların dikkatli olması gereken günlerden geçiyoruz. Güvenli varlıklara yönelişin devam ettiğini, borsa endeksleri ve tahvil fiyatlarının seyrinden görebiliyoruz.
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Ons altın tarafında ana trendin yukarı yönlü olduğu söyleyerek düşüşler halinde 1.713 dolar seviyesine dikkat çekiyoruz. Bu seviyenin altına inmesi halinde 1.671 dolara doğru bir kanal açılabilir, ancak bu da uzun süreli olmayacaktır. Bu görüşümüzü desteklemek için ons altının 2 ay önce sert bir yükseliş ile geldiği 1.730 dolar seviyesinden bugüne kadar izlediği dalgalı seyirde 1.700 doların altını gördüğü günler olsa da her seferinde toparlanarak 1.730 dolar seviyelerine yükseliş gösterdiğini ve 1.720 dolarda destek bulduğunu söylemek mümkün.
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Gram altının da 365 TL seviyelerinin alım için fırsat seviyeleri olduğunu söylerken, hep bu analizlerden yola çıktık. Nitekim bir haftada yüzde 4 gibi bir artış göstererek yine 380 TL seviyelerine geldi. ABD Başkanı Trump’ın seçim turlarına başlaması ile eğer kuvvetli bir destek havası esmeye başlarsa ve Dolar Endeksi yükselişe geçerse, dolar/TL kurunda da yükselişler gözlemlenebilir ve bu da gram altını 380 TL üzerine çıkarabilir.