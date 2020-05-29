Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altında son durum, canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı
Altının gram fiyatı ne kadar sorusu bugün internette aranan konular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı bugün 379 liradan işlem görürken bu değerin ardından yatırım altınlarındaki son durum merak edilen konular arasında yer alıyor. Çeyrek altının satış fiyatı 625 lira seviyesini aştı.. İşte altın piyasasındaki son durum ve altın fiyatlarını canlı takip edebileceğiniz altın fiyatları ekranı..
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Altının gram satış fiyatı bugün 379 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından çeyrek altının satış fiyatı 625 liradan işlem görürken, 618 liradan geri alınıyor.
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Yarım altının satış fiyatı 1.250 liradan satılırken, 1.237 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.943 liradan işlem görürken, 2.463 liradan bozduruluyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 350 lira olurken, 347 liradan geri alınıyor.
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Rıdvan BAŞTÜRÖzel Fon Yöneticisi
Gram altın ve gram gümüşte yaşanan geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceği bir dönem içerisindeyiz.
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Uzun süredir bahsettiğim gibi küresel faizlerin düşük olması (büyük merkez bankalarının 0 veya negatif faiz vermesi) ve ekonomik büyümeleri desteklemek için teşviklerin uygulanması temel anlamda ons gümüş ve ons altını pozitif etkiliyor. Ara ara düşüşler olsa da bunu ana trend içerisinde düzeltme hareketi olarak görmek gerekiyor. Örneğin, dün ons altın 1717 dolara kadar geriledi; bugün ise 1740 dolara yakın işlem görüyor.
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Ons gümüş ve ons altın için pozitif görünümün sürdüğünü ve düşüşlerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Ons altında teknik olarak 1700 dolar, ons gümüşte ise 16 dolar üzerinde trendler korunacaktır.
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Gram altın konuşurken dolar kuruna da değinmek gerekiyor. Swap beklentileriyle birlikte kur bir süredir baskı altında... İngiltere ve Japonya ile anlaşma beklenirken Katar ile anlaşma yapıldı, ancak bunun TL üzerinde etkisini görmedik. Swap anlaşmalarının kısa vadede etkili olacağını, orta-uzun vadeye bunun yansımayacağını düşünüyorum.
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Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirmeye devam ediyor. Bu aşamada 12 ay sonrası için beklenen enflasyon düşünüldüğünde TL’nin reel getirisine yönelik olumsuz beklentilerin sürdüğünü görmekteyiz. Dolar kurunda 6.75 TL’yi önemli destek olarak izliyorum.
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Gram altın özelinde 370 TL üzerinde kalındığı sürece, geri çekilmeler kademeli alım fırsat olarak değerlendirilebilir. 395-400 TL aralığı ise direnç olarak takip edilmelidir.
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Gram gümüş tarafına baktığımızda ise 3.60 TL üzerinde kalındığı sürece pozitif eğilimin devamını bekliyorum.