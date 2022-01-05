Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç TL? Canlı altın fiyatları
Altın fiyatları, 5 Ocak itibari ile gündemde yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından sert düşüş yaşanan altın fiyatlarında gözler FED faiz toplantısına çevrildi. Ons altın fiyatları güne 1815 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1812 dolar, en yüksek de 1816 dolar seviyesi görüldü. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün etkileri devam ederken gözler FED toplantısına çevrildi. Fed'in faiz artırım hamlesinin yakın zamanda gelecek olması, küresel enflasyonla mücadele için diğer merkez bankalarının faiz artırması, koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması gibi birçok etken de altını olumsuz etkileyen faktörler arasında. Gram altın bugün 783,89 liradan alınıyor, 784,04 liradan satılıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 783,89 liradan alınıyor, 784,04 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.272,00 liradan alınıyor, 1.309,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.541,00 liradan alınıyor, 2.614,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.089,00 liradan alınıyor, 5.219,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
Gram altın bugün 783,89 liradan alınıyor, 784,04 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.272,00 liradan alınıyor, 1.309,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.541,00 liradan alınıyor, 2.614,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.089,00 liradan alınıyor, 5.219,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
200 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT
Ikon Menkul altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunan ons altın fiyatlarında oynaklık olabileceğini öne sürdü.
İşte o değerlendirme
XAUUSD – ABD 10 yıllığın etkisiyle yeni yıla düşüş ile başladı…
Son günlerde 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunmuş olmanın verdiği güç ile kademeli olarak yükselişine devam etmiş olan Ons Altın, dün ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1.6’nin üzerine hızlı bir şekilde çıkmış olmasıyla aldıklarını geri verdi. Yeni yıla 1832 direncinden başlayan sarı metal günü 1798’e denk gelen 200 günlük ortalamanın hemen üzerinde kapattı. Sert düşüşün devamı gelir ve 200 günlük ortalama kırılırsa negatif seyrin güçlü kalmasını bekleyebiliriz. Sene başı fiyatlamalarında oynaklık biraz yüksek olabilir ve bu noktada 200 günlük ortalama referans alınabilir.
İşte o değerlendirme
XAUUSD – ABD 10 yıllığın etkisiyle yeni yıla düşüş ile başladı…
Son günlerde 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunmuş olmanın verdiği güç ile kademeli olarak yükselişine devam etmiş olan Ons Altın, dün ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1.6’nin üzerine hızlı bir şekilde çıkmış olmasıyla aldıklarını geri verdi. Yeni yıla 1832 direncinden başlayan sarı metal günü 1798’e denk gelen 200 günlük ortalamanın hemen üzerinde kapattı. Sert düşüşün devamı gelir ve 200 günlük ortalama kırılırsa negatif seyrin güçlü kalmasını bekleyebiliriz. Sene başı fiyatlamalarında oynaklık biraz yüksek olabilir ve bu noktada 200 günlük ortalama referans alınabilir.