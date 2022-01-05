Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç TL? Canlı altın fiyatları

200 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

Ikon Menkul altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunan ons altın fiyatlarında oynaklık olabileceğini öne sürdü.



İşte o değerlendirme



XAUUSD – ABD 10 yıllığın etkisiyle yeni yıla düşüş ile başladı…



Son günlerde 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunmuş olmanın verdiği güç ile kademeli olarak yükselişine devam etmiş olan Ons Altın, dün ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1.6’nin üzerine hızlı bir şekilde çıkmış olmasıyla aldıklarını geri verdi. Yeni yıla 1832 direncinden başlayan sarı metal günü 1798’e denk gelen 200 günlük ortalamanın hemen üzerinde kapattı. Sert düşüşün devamı gelir ve 200 günlük ortalama kırılırsa negatif seyrin güçlü kalmasını bekleyebiliriz. Sene başı fiyatlamalarında oynaklık biraz yüksek olabilir ve bu noktada 200 günlük ortalama referans alınabilir.



