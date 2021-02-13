Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı.. İşte gram ve ons altındaki son durum

Endekste bizi ne bekliyor? Seda YALÇINKAYA ÖZER İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı



Borsa endeksi hafta genelinde 1530 seviyesindeki 22 günlük ortalaması üzerindeki seyrini korudu. Endeks momentumunu koruma konusunda istekli görünüyor Ancak kısa vadede 1550 seviyesi üzerine yükselemiyor. Şimdilik sakin ancak dengeli bir hareket söz konusu. Panik yapılacak bir hava yok.Kar satışlarının hızlanacağına yönelik ilk sinyale 1530 seviyesinin altında birkaç günlük kapanış gelmesiyle oluşabilir. Bu durumda 1500 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Ancak söz konusu durumun gerçekleşmesinde dahi büyük resimde yukarı trend korunmaya devam edecek.