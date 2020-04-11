Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı ve anlık altın fiyat takibi.. 2020 altın fiyatları yorumları

Gram altın cephesinde de dolar kuru gibi yukarı yönde eğilim sürüyor. Teknik olarak baktığımızda, yükseliş kanalının korunduğunu görmekteyiz. Ara ara kısa süreli düşüşler görebiliyoruz; ancak ana eğilim yukarı yönde olduğu için düşüşler sınırlı kalıyor. Dolar kuru gibi ons altındaki hareket yapısı da gram altını yukarı yönde destekliyor. Burada dikkat edilmesi gereken seviye 348 TL olacaktır. Yükseliş kanal desteği bu seviyeden geçiyor. Bu nedenle 348 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde eğilimin devamı beklenebilir ve düşüşler kademeli alım fırsatları vermeye devam edebilir. Bu süreçte 368 TL ise direnç olarak izlenmelidir.