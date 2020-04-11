Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı ve anlık altın fiyat takibi.. 2020 altın fiyatları yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip eden vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Altın piyasasında son durum ve uzmanların yaptığı altın yorumları da internette merak edilen bir diğer konu olarak dikkat çekiyor. Ayrıca altın fiyatlarının detaylı analizini gösteren altın fiyatları sayfamızdan da yatırım altınlarının canlı ve anlık değer takibini yapabilirsiniz.. İşte altın piyasasındaki son durum ve detaylar
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1
Altının gram satış fiyatı 363 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti.
2
Çeyrek altının satış fiyatı 596 lira olurken, 582 liradan geri alınıyor. Yarım altının satış fiyatı 1.192 lira olurken, 1.160 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.380 lira olurken, 2.321 liradan bozduruluyor. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 333 lira olurken, 328 liradan bozduruluyor. GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
3
Dolardaki yükseliş eğiliminin terse dönmesi için, küresel bazda kuvvetli bir pozitif ivmenin yakalanması (aşı bulunması gibi veya farklı bir pozitif katalizör) ve iç tarafta TL’nin reel getirisine yönelik endişelerin azaltılması gerekmektedir. Aynı zamanda ülke risk primini de aşağı çekecek adımların atılması gerekiyor. Bunlar gerçekleşmediği sürece temel dinamikler olarak dolar kurundaki seyrin devamı beklenebilir.
4
Teknik olarak baktığımızda; önemli eşikler olduğunu görmekteyiz. 6.84 TL’yi ön plan çıkarmak gerekecektir. 2018 yılındaki yükselişlerde direnç görevi görmüş ve düşüş eğiliminin başladığı seviye olmuştu. Bu nedenle 6.84 TL’yi baz almak gerekecektir. Son günlerde 6.84 TL’ye yakın seviyelerde dolar kurunun yatay hareketle sergilediğini görmekteyiz. Ben 6.84 TL geçilmediği sürece yeni bir yükseliş ivmesi oluşacağını düşünmüyorum. Bu nedenle kısa süreli kar satışları gelebilir. Böyle bir durumda ise 6.60 TL önemli olacaktır. TL’de iyimserlik süreci ancak 6.60 TL altında başlar.
5
Gram altın cephesinde de dolar kuru gibi yukarı yönde eğilim sürüyor. Teknik olarak baktığımızda, yükseliş kanalının korunduğunu görmekteyiz. Ara ara kısa süreli düşüşler görebiliyoruz; ancak ana eğilim yukarı yönde olduğu için düşüşler sınırlı kalıyor. Dolar kuru gibi ons altındaki hareket yapısı da gram altını yukarı yönde destekliyor. Burada dikkat edilmesi gereken seviye 348 TL olacaktır. Yükseliş kanal desteği bu seviyeden geçiyor. Bu nedenle 348 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde eğilimin devamı beklenebilir ve düşüşler kademeli alım fırsatları vermeye devam edebilir. Bu süreçte 368 TL ise direnç olarak izlenmelidir.