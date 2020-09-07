Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Eylül çeyrek, gram altın canlı ve anlık fiyatlar.. 2020 uzman yorumları

Her ne kadar TCMB dolaylı yoldan faiz artırımı yapıyor olsa da piyasanın bundan tatmin olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle TCMB’den politika faizinde net ve kuvvetli bir adım gelene kadar TL üzerindeki baskı devam edebilir. Bu da gram altın için yukarı yönde destekleyici olacaktır.