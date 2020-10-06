Altın fiyatları bugün ne kadar (6 Ekim): Ons, Çeyrek altın ve gram altın canlı takip ekranı.. Altın fiyatları uzman yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip edenler tarafından internette sıklıkla aranıyor. Gün içinde değişkenlik gösteren değerlerin ardından gram altın ve çeyrek altın fiyatları takip ediliyor. Peki 6 Ekim Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatları şu dakikalarda 478 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1914 dolardan işlem görüyor. İşte uzmanların altın yorumları ve detaylar
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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 478 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 476 TL seviyesinden başladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 475.76 lira, en yüksek ise 479.37 lira seviyesini görürken; saat 15.32 itibarıyla yüzde 0.12 oranında yükselişle 478.09 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 780 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 213 liradan satılıyor.
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ABD Başkanı Trump'ın dün taburcu olmasının ardından küresel piyasalarda risk iştahı sınırlı artarken; bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması piyasaların odağında olacak.
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1920 DOLAR BÖLGESİ ÖNEMLİ
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti
ABD Başkanı Trump’ın Kovid-19 pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu ile ilgili yapılan spekülasyonlar, taburcu olmasıyla yerini ihtiyatlı iyimserliğe bıraktı. Trump ve yanındakiler hasta olduğunda; seçime de çok kısa bir süre kaldığı için sağlık durumu kötüleşirse, yoğun bakıma alınırsa, hatta hayatını kaybederse neler olabileceği; Trump’ın yerine Pence’in mi aday olacağı, seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine dair birçok yeni senaryo üretilmişti.
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Trump, hayatta ve kendinde olduğuna göre bunların şu aşamada hiçbirini düşünmemize gerek yok. Mali paket konusu biraz daha merkeze gelebilir, Temsilciler Meclisi aşamasından sonra Cumhuriyetçiler ve Demokratlar müzakere aşamasındalar. Seçimde fazla puan kaybetmemek ve sistemi kilitleyen taraf olarak görünmemek için Cumhuriyetçiler, 2.2 trilyon dolarlık paketin biraz daha indirgenmiş bir versiyonuna ‘evet’ diyebilirler. Çünkü milyonlarca işsiz Amerikalı sosyal yardımları bekliyor. Mali paket, anketleri de Biden’ın önde götürdüğü bir ortamda piyasaları rahatlatabilir.
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Altın önemli ölçüde dolar ile yönlendirildi ve doların belirsizliklerin arttığı bir ortamda yükselmesi altını aşağıda tuttu. Altın halen düzeltme bölgesinden çıkmış değil… 1920 dolar bölgesi önemli… Eğer temsilciler mali yardım paketi üzerinde anlaşamazlarsa güvenli liman özelliğinin altın için mi yoksa dolar veya tahviller için mi işleyeceğine bakmak lazım…
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Trump piyasayı iyileştirdi mi?
Seda YALÇINKAYA ÖZER
İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
ABD’de 3 Kasım Başkanlık seçimi öncesi mevcut ABD Başkanı D. Trump’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması gündeme oturdu. Hop oturduk hop kalktık Trump’ı konuştuk.
Yurt dışında son dönemde önem verdiğimiz iki konu var. Bir tanesi Trump’ın sağlığı, bir diğeri ise ABD’de 2.2 trilyon dolarlık teşvik paketinin akıbeti. Elbette küresel piyasalarda vaka sayılarının artıyor olması ana başlık olarak duruyor. O ayrı.
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Gel gelelim, geçtiğimiz cuma günü Trump’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası ABD endekslerinde sert satış olmuş; ancak sonrasında Trump’ın taburcu olmasıyla moraller yeniden yerine gelmişti.
Bugün itibariyle risk iştahında toparlanma çabaları var. Yeni olumsuz bir haber gelmediği sürece yurt dışı piyasaları daha çok olumluyu fiyatlama konusunda istekli görünüyor. Buna teşvik paketinin miktar olarak da tatmin edecek ölçüde onaylanmasının gelmesi, endeksleri çok daha yukarıya taşıyabilecek bir gelişme olur. Ancak şimdilik bu konu belirsizliğini koruyor.
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Ne yazık ki yurt dışındaki havanın nasıl estiği çoğu zaman bizim endeksin seyri açısından önemli oluyor.
Dolayısıyla kendi iç hassasiyetimize ek olarak yurt dışını da izlemeye devam ediyoruz. Kurdaki yukarı yönlü eğilim, 500 üzerindeki risk primi ve jeopolitik risklerin varlığı yurtiçinde yumuşak karnımız olmaya devam ediyor.
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Son haberlerle birlikte S&P endeksi 3365 seviyesindeki 50 günlük ortalamasının üzerine yerleşmekte kararlı görünüyor.
Bu seviyenin üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde S&P endeksinde tekrar 3550 seviyesine doğru yükseliş potansiyel aratacaktır. Buna karşın endeksin 50 günlük ortalamasının üzerinde kalmakta zorlanması durumunda geçen hafta güvenli yer olarak belirlediği 3200 seviyesine doğru gerileme izlenebilir.
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Dow Jones’ta ise 22 ve 50 günlük ortalamasının birleştiği 27 bin 650 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmesi halinde 28 bin 550 seviyesine doğru yükseliş eğilimi sürebilir. 27 bin 650 seviyesi oldukça güçlü. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması satışları hızlandıracaktır. Nasdaq’ta ise 11 bin 110 seviyesi güçlü destek konumunda.