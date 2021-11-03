Altın fiyatları bugün ne kadar (3 KASIM)? 1 Gram altın kaç TL... Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?... İşte uzmanların 2021 piyasa tahminleri
Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 551 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1780 dolar seviyesinde bulunuyor.Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 551 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 549 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 553,55 lira seviyesini, en düşük ise 549,46 lira seviyesini gördü.
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Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10.51 itibarıyla yüzde 0.13 oranında düşüşle 551,28 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 896 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 686 liradan işlem görüyor.Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1788 dolar seviyesini; en düşük ise 1778 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.42 oranında düşüşle 1780 dolardan işlem gördü.
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Analistler, bugün veri gündeminin de yoğun olduğunu, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 ve 1.770 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Yüzde 1,55-1,60 bandında dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin seyrinin altının ons fiyatı üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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ALTINDA ÖNEMLİ VİRAJ ÇARŞAMBA
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Yeni haftanın ilk saatlerinde 1783-1784 dolar fiyat seviyelerinde başlayan ons altın için bu hafta en önemli viraj çarşamba günü yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı ardından Fed Başkanı Powell’ın basın açıklaması esnasındaki söylemleri olacak. Eğer Powell, bir önceki toplantıda varlık alım programının hızının azaltılmasına dair işaret ettiği kasım ayını, bu politika için bir başlangıç olarak belirtmez ise –yani bir önceki toplantıdaki net söyleminden ziyade Fed olarak biraz daha izlemede kalacaklarından bahsederse- piyasalarda özellikle emtia tarafında sert fiyat oynaklıkları görebiliriz.
Bu oynaklıklar da muhtemelen ons altına yarar ve 1.800 dolar üzeri fiyatlar görebiliriz.
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Bu durumda izlememiz gereken seviye 1.816 dolar direncinin aşılıp aşılmaması olacaktır. Bu direncin aşılması halinde ons altın seyrinde bir yükseliş trendinden bahsedebiliriz.
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Halihazırda gündemde olan küresel enflasyon endişeleri de zaten ons altının yükselme potansiyelini destekler nitelikte. Powell’ı böyle bir söyleme itecek konu da henüz ABD ekonomisinin tam istihdam testini geçememe durumu olacaktır. Powell, muhtemelen konuşmasında varlık alım programı hızının azaltılmasını yine tam istihdamın sağlanabilme koşuluna bağlayacaktır.
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Gram altında ise, artık 540 TL altı seviyeleri alım fırsatları için değerlendirmek gerekiyor. Dolar/TL kurunda 9.60 TL üzeri hareketlerin yeniden gelmesi olasılığı karşısında gram altında 560 TL üzeri seviyeler yeniden görülebilir.
Bu duruma bir de ons altındaki yukarıda bahsettiğim senaryo gerçekleşirse 600 TL seviyelerinin görülmesine de hazırlıklı olmak lazım. Ancak risklere karşılıklı daha korunaklı olmak için 540 TL hatta 535 TL altı geri çekilmeler için tetikte olmak gerektiğini düşünüyorum.