Altın fiyatları bugün ne kadar (3 KASIM)? 1 Gram altın kaç TL... Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?... İşte uzmanların 2021 piyasa tahminleri

ALTINDA ÖNEMLİ VİRAJ ÇARŞAMBA Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı



Yeni haftanın ilk saatlerinde 1783-1784 dolar fiyat seviyelerinde başlayan ons altın için bu hafta en önemli viraj çarşamba günü yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı ardından Fed Başkanı Powell’ın basın açıklaması esnasındaki söylemleri olacak. Eğer Powell, bir önceki toplantıda varlık alım programının hızının azaltılmasına dair işaret ettiği kasım ayını, bu politika için bir başlangıç olarak belirtmez ise –yani bir önceki toplantıdaki net söyleminden ziyade Fed olarak biraz daha izlemede kalacaklarından bahsederse- piyasalarda özellikle emtia tarafında sert fiyat oynaklıkları görebiliriz.



Bu oynaklıklar da muhtemelen ons altına yarar ve 1.800 dolar üzeri fiyatlar görebiliriz.