Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Ağustos gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları anlık

Altın fiyatları dünkü kapanışta şöyleydi: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 457,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458 liradan, 3 bin 17 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 38 liradan, 417,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421,50 liradan, 2 bin 948 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 968 liradan, bin 474 liradan alınan Yarım Ziynet bin 484 liradan ve 737 liradan alınan Çeyrek Ziynet 742 liradan satıldı. Peki, altın fiyatların son durum ne? İşte anlık 27 Ağustos gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...