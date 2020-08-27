Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Ağustos gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları anlık
Altın fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik araştırmalar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Dünkü kapanış ve bugünkü açılış fiyatlarını merak eden yatırımcılar, özellikle gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını inceliyor. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları takip ekranı ve analistlerin altın yorumlarını derledik...
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Altın fiyatları dünkü kapanışta şöyleydi: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 457,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458 liradan, 3 bin 17 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 38 liradan, 417,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421,50 liradan, 2 bin 948 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 968 liradan, bin 474 liradan alınan Yarım Ziynet bin 484 liradan ve 737 liradan alınan Çeyrek Ziynet 742 liradan satıldı. Peki, altın fiyatların son durum ne? İşte anlık 27 Ağustos gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...
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ANLIK ALTIN FİYATLARI VERİLERİ
Altının gram satış fiyatı bugün 459 liradan işlem görüyor.
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Çeyrek altının satış fiyatı 745 lira olurken, 755 liradan geri alınıyor.
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Yarım altının satış fiyatı 1.487,60 liradan işlem görürken, 1.514,80 liradan geri alınıyor.
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ALTIN FİYATLARI YORUMLARI
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin görece azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.870 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.950 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.
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GRAM ALTIN İÇİN ANA RESİM HALA POZİTİF
Rıdvan Baştürk - Fon Yöneticisi
Gram altında bir süredir nispeten yatay diyebileceğimiz hareket söz konusu. Anlık hareketleri göz ardı edersek 450-460 TL bandında gidip gelen bir altın görmekteyiz. Bunun sebebi ise dolar kuru yukarı yönde hareket etmesine rağmen, ons altında görülen aşağı yönde hareketler. Bu iki enstrüman birbirini dengeliyor ve gram altın yatay hareket ediyor.
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Gram altın için ben hala ana resmin pozitif olduğunu fakat geçtiğimiz aylardaki gibi yukarı yönde sert hareketlerin bu aşamada olmayacağını düşünüyorum.