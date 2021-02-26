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Ekonomi
Haber Giriş: 26 Şubat 2021 - 07:36 | 

Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Bir süredir düşüş yaşayan altın fiyatları bu haftaya yükselişle başladı. Konu ile ilgili uzmanlar, 'Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1785 ve 1775 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1811 ve 1825 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.' açıklamasında bulundu. İşte 26 Şubat anlık, canlı çeyrek ve gram altın fiyatları

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Altın fiyatları, 26 Şubat itibari ile yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişiklilere göre alım ve satım yapılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 670,00 lira, Cumhuriyet altını 2.742,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 413,00 liradan işlem gördü. Gram altın bugün ise 421,45 liradan alınıyor, 421,55 liradan satılıyor. Çeyrek altın 687,00 liradan alınıyor, 715,00 liradan satılıyor.

2GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 421,45 liradan alınıyor, 421,55 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 687,00 liradan alınıyor, 715,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.375,00 liradan alınıyor, 1.443,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.742,00 liradan alınıyor, 2.868,00 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3“ONS ALTINDA BASKI SÜREBİLİR”
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“ONS ALTINDA BASKI SÜREBİLİR”

ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi değerli madenin 1.800 seviyesinin altına sarkmasına yol açmış gözüküyor. Bunun yanı sıra Johnson&Johnson ilaç şirketinin koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunun bildirilmesi yani aşı ve ilaç haberlerinin pandemiye yönelik endişelerin azaltması da güvenli madene olan talep açısından olumsuz bir etkiye sahip. Teknik olarak da göstergeler zayıf bir görüntü çizerlerken, değerli madende baskı sürebilir ki olası düşüşlerde 1.784 ara desteğinin altında 1.770 hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.807 ve 1.814 sıralı dirençler olarak izlenebilir.

4BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ
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BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ

Şeker Yatırım

Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1785 ve 1775 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1811 ve 1825 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

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