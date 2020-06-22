Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Haziran altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı: Uzmanların 2020 altın yorumları
Altının gram satış fiyatı en son 386 lira seviyesinde işlem görmüştü. Şimdi gözler piyasanın açılması ile birlikte oluşacak yeni değere çevrildi. 22 haziran altın fiyatları sabah saatlerinde 386 liradan işlem görürken, bu değer ile çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının fiyatları değişti. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 22 haziran altın fiyatlarında son durum canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı ve uzmanların 2020 altın yorumları
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Altının gram fiyatı bugün 386 liradan işlem görürken çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı bugün 633 liradan işlem görürken, 628 liradan geri alınıyor.
Yarım altıın satış fiyatı bugün 1.264 liradan satılırken 1.253 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.522 liradan işlem görürken, 2.506 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 351 liradan işlem görürken, 349 liradan geri alınıyor.
Murat ÖZSOYBiz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak
Ons altın 1.720 dolar seviyesinde yatay bir seyirde direnç göstermesinin ardından ufak adımlarla yükselişe geçerek sunumun tamamlanmasının ardından 1.725 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Öte yandan sunum önceside 97 seviyesinin altına düşen Dolar Endeksi’nin de sunumun ardından yeniden 97 seviyesinin üzerine çıktığını, ABD dolarının Euro karşısındaki değerinde de yükseliş olduğunu ve paritenin 1,1255 seviyelerine gerilediğini gördük. Bu da bize gösterdi ki salgın döneminde bir ara ABD doları ve ons altın arasında bozulan, normalde olması gereken ters korelasyon ilişkisi, yeniden çalışmaya başladı. Ons altının geçtiğimiz 2 aylık sürede 1.680-1.746 dolar bandı arasında gidip geldiğini gözlemledik.
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Şu andaki seviyenin de üzerinde 1.744 dolar seviyesini direnç aşağısında 1.704 dolar seviyelerinde de destek olduğunu düşünüyoruz. Ancak 1.704 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılsa ve inişin devamını görsek de bu seviyenin altındaki konumun kalıcı olmayacağını ve yeniden 1.744 dolar direncini kırma yönünde denemeler yapacağını söyleyebiliriz.
Küresel yabancı yatırım bankalarının yıl sonu 1.800 dolar hedef fiyatlarını son zamanlarda 1.900 dolar seviyelerine revize etmiş olmaları da bu durumun bir göstergesi. Hatta ikinci dalga haberlerinin yayılmasının dahi ons altını yukarı yönlü hareketlendirdiğini düşünecek olursak ikinci dalganın gerçekten kendisini göstermesi halinde 1.900 dolar seviyelerine doğru bir patika açılması çok da uzak bir ihtimal olarak görünmüyor.
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Gram altın açısından bakacak olursak buradaki dalgalanmaların ons altından daha yüksek olduğunu da söyleyebiliyoruz. Bir önceki hafta, yani 8 Haziran’dan bu yana geçen sürede ons altının 8 Haziran’daki değeri ile bugünkü değeri arasındaki fark yüzde 1,7 civarında iken aynı dönemde gram altının iki değeri arasındaki fark yüzde 3,5 oldu.
Dolar/TL paritesinin de yine 8 Haziran ve bugün (16.06.2020) arasında yüzde 1 oranında değişim göstermesi gram altın yatırımcısının piyasada esen iyimser bir havanın yerine endişeye bırakması durumuna ne kadar daha fazla duyarlı olduğunun açık bir göstergesi olarak gözümüze çarpıyor.
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Neticede önümüzdeki zaman diliminde gram altın yatırımcılarına 380 TL aşağısına inişlerin alım için iyi fırsat seviyeleri olduğu görüşümüzü devam ettirdiğimizi söyleyebiliriz.
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Eral KARAYAZICI
Gedik Portföy - Fon Yönetim Müdürü
Buradan altın cephesi ile ilgilenenler için de önemli bir mesaj var. ABD faizi ile altın arasındaki ilişkiyi 26 Mayıs tarihli Pusula’da aktarmıştım.
FED 2023 yılına kadar faizi sıfıra yakın tutacak demek ki altının önü açık görüşü yanıltıcı.
Altın FED faizi ile değil ağırlıkla ABD tahvil faizi ile ters yönde hareket eder.
Önümüzdeki üç ay içinde ABD tahvil faizi yüzde 0,60’a doğru geri çekilirse altın yeniden atak yaşayıp 1835 $ civarına seyahat etme şansına sahip olsa da ben bu cephede iki senedir süren rallinin sonuna yaklaştığımızı, sarı fırtınanın 2021 yılı içinde 1500 $ 2022 içinde ise 1350 $ ‘a kadar gerileyebileceğini düşünüyorum.
Bu cümle altını kısa vadede 1835 $ beklediğimi düşündürmesin. Gerçekleşmesini satış için cazip bir fırsat olarak görürüm. Ancak 1750 $ üzerine yerleşemezse buna şaşırmam.
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Temmuz ayında küresel piyasaları domine edecek cephe muhtemelen Avrupa olacak.
Cuma günü AB’li liderlerin gerçekleştirdiği telekonferansta bir anlaşma olmadı. Her üye fikrini ve dayanaklarını ortaya koydu.
Temmuz ortası veya sonuna doğru AB kurtarma fonunun ne kadarı hibe ne kadarı borç karara bağlamak üzere AB’li liderler yeniden bir araya gelecek.
Anlaşma yüksek olasılık ile sağlanacaktır. Almanya tavrını ortaya koydu. Avrupa he ülkenin kendisini ifade edebildiği ancak kararları Almanya’nın aldığı bir birliktir.
Bu adım AB’de ortak maliye politikasına da pencere açacağı için son derece önemli. Başta İspanya Fransa ve İtalya varlıkları olmak üzere hissedilir piyasa etkileri yaratmaya aday.
Benzer şekilde EURUSD cephesinde de önümüzdeki iki hafta içinde 1,1035 civarı test edilecek olursa bu durum USD’den Euro’ya geçiş için elverişli olabilir.
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Finansal marketler 1-2 hafta bu konuyu radar dışı görse de ben tarih yaklaştıkça beklenti fiyatlaması ile Avrupa varlıklarının pozitif ayrıştığı bir perdeye yelken açabileceğimiz görüşündeyim.
BIST ile tamamlayalım. Borsa İstanbul kendi içinde üç ayrı cephe barındırıyor.
Balon fiyatlı çok sayıda küçük şirket hissesinden ve neden olabilecekleri hasardan önceki yazıda bahsetmiştim. Geçen hafta BIST yüzde 3,4 değer artışı kaydederken 130 hisse senedinin haftayı değer kaybı ile noktalaması dikkat çekici.
Zamana yayılarak ve hisse senedi bazında zamanlaması farklılık göstererek balon fiyatlı şirketlerde sönümlenmelerin toplu bir sağanağa dönüşmeden de olsa süreceğini tahmin ediyorum.
Geride kalan üç aya damga vuran bir diğer gelişme sanayi hisselerinin pozitif banka hisselerinin negatif ayrışmasıydı.
Cuma günü bankalarda bir sıçramaya şahit olduk. Her ne kadar karlılıkları üzerinde birçok faktör baskı yaratmaya devam etse de en geride kalan bu cephenin önümüzdeki 3-6 ayda sanayi şirketleri ile aradaki farkın bir bölümünü kapatabileceği görüşündeyim.
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Bu nedenle geride kalan bazı sanayi şirketleri dahil BIST’de kimi seçeneklerin risk almaya & taşımaya değer olduğu ancak bunu borsanın geneli için yinelemenin yanıltıcı olabileceği görüşündeyim.