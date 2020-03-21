Altın fiyatları bugün ne kadar? 2020 canlı altın ve anlık altın fiyatları takip ekranı
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu internette aranan konular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı ve yatırım altınlarındaki son durum vatandaşların merak ettiği konular arasında. Peki Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durumun ardından diğer altın türlerinde son durum nedir? İşte altın piyasasında günün değerleri ve yatırım altınlarının fiyatları
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1
Altının gram fiyatı bugün 315 liradan işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor.
2
Çeyrek altının satış fiyatı 517 liradan satılırken, 506 lira civarında geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1035 liradan satılırken, 1008 liradan geri alınıyor.
3
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2132 lira olurken, 2100 liradan geri alınıyor.
4
22 Ayar bileziğin gram satış fiyatı 288 lira olurken, 287 lira civarında geri alınıyor.
5
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