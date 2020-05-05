Altın fiyatları bugün ne kadar? 2020 Altın piyasası yorumları: Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı

Dolar/TL kurunda bir huzursuzluk var ve uzun zamandır söylediğim bir şey. Dolayısıyla kurun yukarı yönde hareketi benim için çok sürpriz değil. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında çok güçlü değil. 2020 yılında, Gelişmekte olan ülke paralarına yönelik fon girişlerinin yerini fon çıkışları aldı. Her ülkenin kendi iç sorunları da cabası. Kısacası bu yıl onların yılı olamadı ve bu durumda TL üzerinde baskı yarattığı için kuru rahatsız ediyor. Teknik görünümde, 7.00 TL direncini zorlamaya başladı ve ilerleyen günlerde bu direncin üzerine doğru hareket yapabilir. Ancak bu durum yerini kar satışlarına bırakabilir düşüncesindeyim.