Altın fiyatları bugün ne kadar? 2020 Altın piyasası yorumları: Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı
Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından internette sıklıkla aranan konular arasında altın piyasasındaki detaylar dikkat çekiyor. Yatırım altınlarındaki son durm merak edilirken, çeyrek altın ve gram altın gibi altın piyasasının en çok talep gören ürünleri internette aranan altın türleri arasında. Peki altın piyasaında son durum nedir, 2020 altın piyasası yorumlarında analizler.. Canlı ve anlık olarak fiyat takip ekranı ve detaylar
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Gram altının satış fiyatı 386 lira seviyesinde işlem görürken bu durumun ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne oldu? İşte altın piyasasındaki son değerler
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ALTIN FİYATLARI SON DURUM
Çeyrek altının satış fiyatı 634 lira seviyesinde işlem görürken 621 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1266 liradan işlem görürken, 1237 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2532 liradan işlem görürken, 2477 liradan bozduruluyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 353 liradan işlem görürken, 350 liradan geri alınıyor.
Bugünkü yazımı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararı sonrası yazdım ve kararın borsa üzerinde ciddi bir hareket yaratmadığını görmüş olduk. Zaten, Merkez beklentilerin üzerinde bir faiz indirimi bile yapsa piyasayı alıştırmıştı ve enflasyon konusunda özellikle eli rahattı. Bu nedenle Merkez kaynaklı bir oynaklık oluşmadı. Benim bundan sonrası için beklentim, swap antlaşmasına dair görüşmelerde olumlu bir sonuca varılması. Eğer bir antlaşma haberi alırsak bu durum yurtiçi piyasalar özelinde olumlu algılanabilir. O zaman endeksin kazançlarını daha da genişletmesini beklerim. Zaten, hafta sonu TCMB Başkanı Murat Uysal’da açıklamalarında, görüşmelerin sürdüğünün sinyalini verdi.
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Dolar/TL kurunda bir huzursuzluk var ve uzun zamandır söylediğim bir şey. Dolayısıyla kurun yukarı yönde hareketi benim için çok sürpriz değil. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında çok güçlü değil. 2020 yılında, Gelişmekte olan ülke paralarına yönelik fon girişlerinin yerini fon çıkışları aldı. Her ülkenin kendi iç sorunları da cabası. Kısacası bu yıl onların yılı olamadı ve bu durumda TL üzerinde baskı yarattığı için kuru rahatsız ediyor. Teknik görünümde, 7.00 TL direncini zorlamaya başladı ve ilerleyen günlerde bu direncin üzerine doğru hareket yapabilir. Ancak bu durum yerini kar satışlarına bırakabilir düşüncesindeyim.
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Soluksuz bir yükseliş olmayabilir. Zaten, TCMB aktif bir şekilde piyasada ve gelişmeleri yakından izliyor. Kurda olası rahatsız edici bir görünüm, Merkez’in kontrolünde olabilir. Kısacası, ben kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyorum. Zaman zaman tansiyon yükselse bile ana resimde temkinli kalmasını bekliyorum. Bu süreci, 6.80 TL seviyesinin üzerinde geçirmeye devam edebilir. Olası 7.00 TL üzeri tepkiler şimdilik zayıf kalabilir düşüncesindeyim. Mevcutta dolar pozisyonları korunabilir ancak ilave pozisyonlar için dikkatli olmanızı öneririm.
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En sevdiğim enstrüman olan ons altın içinse orta-uzun vadede yükselişin devam etmesini bekliyorum. Virüs tamamen hayatımızdan çıktıktan sonra dünya genelinde Merkez Bankalarının uygulamış olduğu politikalar, teşvik paketleri ve düşük faiz ortamı aynı zamanda petrol fiyatlarındaki toparlanma çabası derken kısacası altın özelinde yine olumlu yorumlanabilir. Dolayısıyla altında geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyorum ve hatta olası 1650 dolar seviyesine doğru sert düşüşler yatırımcılar açısından değerlendirilebilir. Ana resimde teknik olumlu.
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Gram altın yatırımcıları, sizlerde mevcutta uzun pozisyonlarınızı korumaya devam edebilirsiniz. İlave alımlar yapmak içinse geri çekilmelerde kademeli bir şekilde değerlendirmeniz mümkün olabilir.