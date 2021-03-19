Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Mart canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Teknik anlamda ise görünüm, dün görülen tepki hareketine rağmen hala zayıf. Ons altında destek olarak 1720 dolar seviyesi, direnç olarak ise 1742 dolar seviyesi takip edilebilir.



Gram altında TCMB tarafından bugün yapılan 200 baz puanlık faiz artırımdan sonra bir miktar gerileme görüldü. Kararın ardından Dolar/TL 7,3265 seviyesini test ederken gram altın ise 408,75 TL seviyesini gördü. Ons altında bugün görülen satışların da gram altında bugün görülen düşüşte tezahürü oldu. Gram altında 422 TL seviyesi üzerine kararlı şekilde yerleşilmesi durumunda yükselişin devamı görülebilir. Destek olarak ise 395 TL seviyesi takip edilebilir.