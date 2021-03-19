Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Mart canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimlere göre alım veya satım işlemi gerçekleştiriliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 662,00 lira, Cumhuriyet altını 2.709,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 2,32 düşüşle 408,00 liradan işlem gördü. 19 Mart’ta ise çeyrek altın 668,00 liradan alınıyor, 677,00 liradan satılıyor.
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları 19 Mart itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Altın fiyatlarının düşüşe mi geçeceği, yoksa yükseleceği mi merak ediliyor. Konunun uzmanı Koray Ulukartal dün Merkez Bankası faiz kararı toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ‘Ons altında bugün görülen satışların da gram altında bugün görülen düşüşte tezahürü oldu. Gram altında 422 TL seviyesi üzerine kararlı şekilde yerleşilmesi durumunda yükselişin devamı görülebilir. Destek olarak ise 395 TL seviyesi takip edilebilir.’ dedi.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 408,16 liradan alınıyor, 408,23 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 668,00 liradan alınıyor, 677,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.331,00 liradan alınıyor, 1.355,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.663,00 liradan alınıyor, 2.700,00 liradan satılıyor.
Koray Ulukartal / İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı
Ons altın, 1730 dolarlı seviyelerde seyrediyor. Fed, iki gün süren toplantısının ardından politika faizini yüzde 0-0,25 bandında sabit tuttu. Üç ayda bir açıklanan Ekonomik Projeksiyon Raporu’nda ise 2021 yılı için ABD büyüme öngörüsü yüzde 4,2’dan yüzde 6,5’a, TÜFE öngörüsü yüzde 1,8’den yüzde 2,4’e yukarı yönlü revize edilirken işsizlik oranı öngörüsü ise yüzde 5’ten yüzde 4,5’a indi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasından çıkan mesajlar ise iyileşen projeksiyonları destekleyen nitelikte oldu. Powell’a göre Fed, ABD ekonomik toparlanmasını para politikasındaki araçları kullanarak desteklemeye devam edecek.
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Fed toplantısı ve basın açıklamasının ardından dolar endeksinde 91,30 seviyesine doğru gerileme ve dolardaki zayıflamayla beraber ons altında güçlenme görüldü. Bugün ise ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükselişle birlikte bir miktar gerileme mevcut. Powell’ın faizlerin öngörülebilir gelecekte 2023 yılına kadar düşük kalmasına yönelik konuşmasında yer verdiği mesaj, düşük faiz ortamında ons altını temel anlamda destekleyen nitelikte. Özellikle ABD’de yürürlüğe konulan 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketiyle birlikte artış gösterme eğiliminde olan enflasyon, enflasyondan korunma aracı olarak görülen altını destekleyebilecek bir başka unsur.
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Teknik anlamda ise görünüm, dün görülen tepki hareketine rağmen hala zayıf. Ons altında destek olarak 1720 dolar seviyesi, direnç olarak ise 1742 dolar seviyesi takip edilebilir.
Gram altında TCMB tarafından bugün yapılan 200 baz puanlık faiz artırımdan sonra bir miktar gerileme görüldü. Kararın ardından Dolar/TL 7,3265 seviyesini test ederken gram altın ise 408,75 TL seviyesini gördü. Ons altında bugün görülen satışların da gram altında bugün görülen düşüşte tezahürü oldu. Gram altında 422 TL seviyesi üzerine kararlı şekilde yerleşilmesi durumunda yükselişin devamı görülebilir. Destek olarak ise 395 TL seviyesi takip edilebilir.