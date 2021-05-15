Altın fiyatları bugün ne kadar (15 Mayıs): Altın fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu? İşte piyasalardaki son durum
Gram altın fiyatları, yaklaşık 6 ay sonra ilk defa 500 liranın üzerini görürken, şu dakikalarda 501 lira seviyesinde hareket ediyor. Ons altın fiyatı ise 1834 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranından gün içinde değişen değerleri takip edebilirsiniz.. İşte piyasalardaki son durum
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Gram altın fiyatı, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda, 501.74 lira seviyesine kadar yükselerek, 10 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Altının gram fiyatı Asya piyasalarında gün içinde en düşük 497.38 lira seviyesini görürken; saat 11.44 itibarıyla yüzde 0.36 oranında düşüşle 497.25 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 317 liradan satılıyor.
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Dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın fiyatı, dün günü 499 lira seviyesinden tamamlarken yeni güne yatay seviyeden başladı.Dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme altının ons fiyatını desteklerken, ons altın gün içerisinde en yüksek 1836 dolar seviyesini, en düşük ise 1819 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.43 oranında yükselişle 1834 dolardan işlem gördü.
Bugünün veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan Tüketici Güven Endeksi'nin olduğunu bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini söyledi
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Altın fiyatlarında kritik 2 gün!
Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD tarımdışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında gelmesi sonrası, ons altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ile birlikte 489 lirayı aşarak yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde ise en yüksek 488.86 lirayı gördü.
Yeni haftada da ons altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişle beraber yukarı hareketini sürdüren gram altın gün içerisinde en düşük 484.12 lira seviyesini görürken; saat 11.06 itibarıyla yüzde 0.50 oranında yükselişle 487.12 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 159 liradan satılıyor.
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Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 484 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 490 lira seviyesinden başlamıştı.
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Küresel enflasyon endişeleri ons altın fiyatını desteklemeyi sürdürürken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1839 dolar seviyesini, en düşük ise 1830 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.22 oranında yükselişle 1834 dolardan işlem gördü.
ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin hareketi altın fiyatları üzerindeki baskısını sürdürülürken; ABD Başkanı Joe Biden'ın, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesi önemli olacak.
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Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Geçtiğimiz hafta 1769 - 1777 - 1784 dolar seviyelerinin istikrarlı şekilde aşılması ile ons altın 1843 dolar seviyesinde hafta içindeki en yüksek değerini görmüştü. Ardından gelen bir satış dalgası ile bu haftaya sabah saatlerinde 1835 dolar seviyelerinde başlayan ons altın şu anda kritik bir direnç seviyesi ile karşı karşıya.
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ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksi düşüş trendinde iken bu 1835 dolar seviyesinin yukarı yönde kırılıp kırılmayacağını izleyeceğiz.
Bugün ve yarınki 2 işgünü süresince 1815 dolar altına bir sarkma olmaz ise yukarı yöndeki hareket yeniden kuvvetlenerek 1843 dolar üzeri aşılması tekrar test edilebilir görülüyor.
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Dikkat çeken nokta; ABD 10 yıllıkları nisan ayının son haftasına girdiğimiz zaman yüzde 1,59 seviyesinde iken ons altın ile kesiştikleri seviye 1774 dolar idi. Şu anda son durumda ise ABD 10 yıllıkları yine aynı seviyede ancak bu sefer buna karşılık gelen ons altın fiyatı 1834 dolar.
Bu durum gösteriyor ki uzun zamandan bu yana öngörülerimizde bahsetmiş olduğumuz ons altının yükseliş patikası geçen hafta sonu itibariyle gündeme gelmiş oldu. Artık ABD 10 yıllıkları ve ons altın denge seviyesi ons altın lehine bozulmuş vaziyette. Bu ana trendin devamı, yukarıda bahsettiğim 1843 doların aşılması ile kuvvetlenebilir.
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Bu hafta içerisinde ABD tarafından gelecek sınai üretim, perakende satışlar ve enflasyon verileri de ABD ekonomisine dair pozitif sinyaller verirse ons altındaki bu yükselişin kuvvetlenmesi önümüzdeki haftaya sarkabilir.
Bu hafta ons altının hem aşırı alım bölgelerinde olması hem de ABD verileri nedeniyle pozisyon almaktan ziyade izleme durumunda olmak nispeten daha avantajlı olabilir.
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Gram altın için geçen hafta 488TL seviyesi üzerinde durmuştum nitekim haftanın son işlem gününde haftanın en yüksek seviyesi olan 489TL fiyatı görüldü. Bu durum bize gram altının bundan sonraki seyri için önemli bir fikir verdi. Güne başlarken sabah saatlerinde 488TL-489TL fiyatlaması var.
Hem ons altındaki hafif geri çekilmeler hem de şu anda dolar/TL kurunda aşırı bir oynaklık riski olmaması gram altın için sakin bir hafta geçirilmesi konusunda beklentimi kuvvetlendiriyor. Sonrasında ise ilerleyen haftalarda hem ons hem de dolar/TL kuru eşliğindeki artışlar etkisiyle 500TL’nin çok uzak olmadığını düşünüyorum.
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Ons altındaki yükseliş gram altın fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Mayıs ayına 471 liradan başlayan gram altın 491 liraya kadar yükseldi. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yılın üçüncü çeyreğinde gram altının 600 lirayı aşabileceğini söyledi.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ons altında toparlanma devam ederken gram altın da döviz kurlarının etkisiyle güçlü kalmaya devam ediyor. Düğün sezonunun yaklaşması, koronavirüs pandemisine yönelik aşılamanın hızlanması ve birçok ülkenin normalleşmeye başlaması altın fiyatlarını destekler nitelikte hareket etmesini sağlıyor.
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ONS ALTIN İSTİKRARI BULDU
Geçtiğimiz yıl 7 Ağustos’ta 2075 dolara kadar yükselen ve sonrasında düşüş grafiği sergileyen ons altın nisan ayıyla birlikte 1707 dolar seviyesinden yükselişe geçti. Yaklaşık 1.5 aylık dönemde ons altın 1845 dolara kadar yükseldi. Ons altındaki yükseliş böylece yüzde 8 olarak gerçekleşmiş oldu.
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Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın fiyatlarındaki hareketi yorumladı. Yıldırımtürk, yılın üçüncü çeyreğinde gram altının 600 lirayı aşabileceğini söyledi.