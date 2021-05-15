Altın fiyatları bugün ne kadar (15 Mayıs): Altın fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu? İşte piyasalardaki son durum

Gram altın için geçen hafta 488TL seviyesi üzerinde durmuştum nitekim haftanın son işlem gününde haftanın en yüksek seviyesi olan 489TL fiyatı görüldü. Bu durum bize gram altının bundan sonraki seyri için önemli bir fikir verdi. Güne başlarken sabah saatlerinde 488TL-489TL fiyatlaması var.



Hem ons altındaki hafif geri çekilmeler hem de şu anda dolar/TL kurunda aşırı bir oynaklık riski olmaması gram altın için sakin bir hafta geçirilmesi konusunda beklentimi kuvvetlendiriyor. Sonrasında ise ilerleyen haftalarda hem ons hem de dolar/TL kuru eşliğindeki artışlar etkisiyle 500TL’nin çok uzak olmadığını düşünüyorum.