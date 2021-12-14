Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Aralık çeyrek altın ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı

NEGATİF BASKI DEVAM EDEBİLİR

Ikon Menkul, altın fiyatları için değerlendirmede bulundu. Kuruluş 200 günlük ortalamanın 1795 dolar direncinde sınırlı kaldığını açıkladı.



İşte Ikon Menkul'un değerlendirmesi:



XAUUSD – 200 günlük ortalama altında negatif baskı devam edebilir…



Sarı metal 200 günlük ortalamanın altında kalmaya devam ediyor ve tepkiler 1795 direncinde sınırlı kalıyor. Ek olarak 1680’den gelen uptrend çizgisinin altında da kalmaya devam ediyor.



Bu gece Asya seansında 200 günlük ortalamaya doğru hafif bir tepki verdi. Bu ortalamayı ve/veya 1795 direncini günlük mumlar ile aşarsa yeniden bir toparlanma işareti verebilir. Ancak bu bölge altında kaldıkça negatif yönlü eğilimin sürmesi öngörülebilir.



Destekler: 1765 – 1748 – 1722



Dirençler: 1795 – 1810 – 1832