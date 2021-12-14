Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Aralık çeyrek altın ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı
Altın fiyatları, FED toplantısı ile beraber yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Küresel piyasalar enflasyon sorunuyla uğraşırken bu hafta merkez bankalarının faiz kararlar öne çıkmaya başladı. Fed'in bu hafta yapacağı faiz toplantısı altının yön bulması açısından büyük önem arz ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son durum
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları, 14 Aralık itibari ile gündemde yer alıyor. Altın fiyatları tarihi yükselişine devam ediyor. Fiyatlar yurt içinde gram bazında güçlenmesini sürdürerek 800 lira seviyesinin üzerine çıktı. Çeyrek altın bugün 1.308,00 liradan alınıyor, 1.334,00 liradan satılıyor. Gram altın ise 800 liranın üstünde.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 821,90 liradan alınıyor, 822,07 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.308,00 liradan alınıyor, 1.334,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.620,00 liradan alınıyor, 2.679,0 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.235,00 liradan alınıyor, 5.319,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
Gram altın bugün 821,90 liradan alınıyor, 822,07 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.308,00 liradan alınıyor, 1.334,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.620,00 liradan alınıyor, 2.679,0 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.235,00 liradan alınıyor, 5.319,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatları ons bazında düşüş gösterse de yurt içinde gram bazında güçlenmesini sürdürerek 800 lira seviyesinin üzerine çıktı. Fed'in bu hafta yapacağı faiz toplantısı altının yön bulması açısından büyük önem arz ediyor.
Küresel piyasalar enflasyon sorunuyla uğraşırken bu hafta merkez bankalarının faiz kararlar öne çıkmaya başladı.
Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımlarına hazırlanırken ABD'de ise hem faiz hem de tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik hareketlenme devam ediyor.
ABD Merkez Bankası Fed, geçtiğimiz aylarda tahvil alımlarını azaltma kararı almış ve bunu uygulamaya koymuştu.
Küresel piyasalar enflasyon sorunuyla uğraşırken bu hafta merkez bankalarının faiz kararlar öne çıkmaya başladı.
Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımlarına hazırlanırken ABD'de ise hem faiz hem de tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik hareketlenme devam ediyor.
ABD Merkez Bankası Fed, geçtiğimiz aylarda tahvil alımlarını azaltma kararı almış ve bunu uygulamaya koymuştu.
NEGATİF BASKI DEVAM EDEBİLİR
Ikon Menkul, altın fiyatları için değerlendirmede bulundu. Kuruluş 200 günlük ortalamanın 1795 dolar direncinde sınırlı kaldığını açıkladı.
İşte Ikon Menkul'un değerlendirmesi:
XAUUSD – 200 günlük ortalama altında negatif baskı devam edebilir…
Sarı metal 200 günlük ortalamanın altında kalmaya devam ediyor ve tepkiler 1795 direncinde sınırlı kalıyor. Ek olarak 1680’den gelen uptrend çizgisinin altında da kalmaya devam ediyor.
Bu gece Asya seansında 200 günlük ortalamaya doğru hafif bir tepki verdi. Bu ortalamayı ve/veya 1795 direncini günlük mumlar ile aşarsa yeniden bir toparlanma işareti verebilir. Ancak bu bölge altında kaldıkça negatif yönlü eğilimin sürmesi öngörülebilir.
Destekler: 1765 – 1748 – 1722
Dirençler: 1795 – 1810 – 1832
İşte Ikon Menkul'un değerlendirmesi:
XAUUSD – 200 günlük ortalama altında negatif baskı devam edebilir…
Sarı metal 200 günlük ortalamanın altında kalmaya devam ediyor ve tepkiler 1795 direncinde sınırlı kalıyor. Ek olarak 1680’den gelen uptrend çizgisinin altında da kalmaya devam ediyor.
Bu gece Asya seansında 200 günlük ortalamaya doğru hafif bir tepki verdi. Bu ortalamayı ve/veya 1795 direncini günlük mumlar ile aşarsa yeniden bir toparlanma işareti verebilir. Ancak bu bölge altında kaldıkça negatif yönlü eğilimin sürmesi öngörülebilir.
Destekler: 1765 – 1748 – 1722
Dirençler: 1795 – 1810 – 1832