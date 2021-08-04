Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL'den satılıyor? İşte uzman yorumları ve canlı, anlık fiyat takip ekranı

Analistler piyasada bekle gör havasının oluştuğunu ancak altında yönün yukarı olacağı inancının korunduğu söyledi. Uzmanlar ayrıca Cuma günü açıklanacak olan istihdam rakamlarının 100-200 günlük hareketleri ortalamaların işaret ettiği bir hamle için ateşleyici olabileceğini dile getirdiler.