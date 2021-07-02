Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL.. Sert hareket gelebilir.. İşte uzmanların altın yorumları
Altının gram fiyatları geçtiğimiz haftalarda 510 liranın üzerine çıkarak dikkat çekmişti.. Bugün tekrar fiyatlar 500 lira seviyesine doğru ilerlerken, piyasaları takip edenler altın fiyatlarının nasıl hareket edeceğini merak ediyorlar. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 498 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1782 dolar seviyesinde bulunuyor. İşte piyasalardaki son durum ve uzmanların altın yorumları
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Ons altın fiyatının yönü için, bugün Türkiye saati ile 15.30’da ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi kritik olacak. Piyasa beklentisi tarım dışı istihdam verisinin 650 bin gelmesi yönünde olurken; güçlü gelen veri küresel çapta doları güçlendireceği için, emtia fiyatlarını zayıflatması bekleniyor.
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Ons altın yükselişini üçüncü güne taşırken, bugün içerisinde en yüksek 1784 dolar seviyesini; en düşük ise 1774 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.29 oranında yükselişle 1782 dolardan işlem gördü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılması ile ilgili endişeler ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi altının ons fiyatını destekliyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 493 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 496 lira seviyesinden başladı.
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Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 499,03 lira seviyesini, en düşük ise 493,86 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatına yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11.45 itibarıyla yüzde 0.94 oranında yükselişle 498,77 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 813 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 348 liradan satılıyor.
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İYİ GELEN VERİ ONS ALTINI ZAYIFLATIR
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Ons altın son günlerde yatay ve zayıf seyrini sürdürüyor. Fed'e yönelik belirsizlik piyasaları baskıladığı gibi ons altın açısından da olumsuz yorumlanıyor. Fed Başkanı Powell'ın geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisindeki sunumunda, güvercin tonda açıklamaları, piyasaları desteklerken, diğer Fed üyelerinden gelen açıklamalarda, gelecek sene için faiz artışını destekledikleri yönde.
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Dolayısıyla piyasaların kafası karışık, dolar geri çekilmelerde sınırlı kalıyor ve bu durum ons altın üzerinde de baskı kurmakta. Bu hafta ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi açıklandı ve beklentilerin üzerinde bir artış kaydedildi. Bugün de tarım dışı istihdam verisi bekleniyor ve veriye yönelik beklentilerde artış görülmesi yönünde.
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İstihdam verileri önemli çünkü Fed istihdam piyasasında tam toparlanmayı hala göremediğini ifade ediyor. İstihdamda hedefler doğrultusunda bir ilerleme aynı zamanda enflasyonda, o zaman Fed'in destekleyici politikasının sonlanması anlamına geliyor. Bu nedenle, bu haftaki istihdam verileri ne kadar iyi gelirse, dolar pozitif, altın negatif bir görünüm çizer. Ancak verilerin bundan sonraki aylarda da istikrarlı bir şekilde toparlandığını göstermesi gerekiyor ki, Fed'in dilinde değişiklik görülebilsin.
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İstihdam verileri geçtiğimiz aylarda karışık bir tablo çizdiği için haziran - eylül arası dönemdeki görünüm, Fed'in eylül toplantısına dair beklentileri şekillendirecektir.Temmuz toplantısı için Fed'den bir değişiklik beklenmiyor. Eylüle kadar süreç kritik ve ABD verileri ne kadar iyi gelirse, Fed'in erkenden sıkılaşma adımlarını atmasını sağlayabilir. Bu durumda güçlenen dolar, emtialar açısından olumsuz olacağı için ons altında zayıf görünüme neden olabilir. Bunlar orta vade düşüncelerim.
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Kısa vade açısından değerlendirdiğimde, bugünkü tarım dışı verisinin iyi gelmesi, altındaki kayıpların devam etmesine neden olur, ancak veri bazlı etki olacağından uzun soluklu bir tablo beklemem. Bundan sonraki süreçte açıklanacak her ABD verisi piyasalarda oynaklık yaratabileceği gibi ons altın açısından da önemli olacaktır.
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Teknik açıdan, altın için 1750 dolar seviyesini destek olarak izleyebiliriz. Bu hafta bu desteğe doğru bir düşüş görüldü ve sonrasında yerini tepki alımlarına bıraktı. Ancak teknik zayıf olduğu için 1750 dolar seviyesinin altına doğru bir eğim 1727-1710 dolar destek alanını karşımıza çıkarabilir.
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Bu destek alanının kırılmasıyla, en son mart ayında gördüğümüz 1675 dolar desteği ön plana çıkabilir. Buna karşın, 1800 dolar psikolojik direnç olurken, altında toparlanmanın ivme kazanması adına 1830 dolar (50 Günlük HO) seviyesinin üzerine doğru bir eğim görülmesi gerekiyor. Bunu görmediğimiz sürece bu noktaya doğru hareketin, tepki yükselişi olarak yorumlanması, beklenebilir.