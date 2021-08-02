Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? İşte çeyrek altın ve tüm altın türlerinde canlı ve anlık değerler
Altın fiyatları bugün 491 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Gün içinde değişen değerleri sürekli takip etmek istiyorsanız altın fiyatları sayfamızdan canlı ve anlık değerler ile altın piyasasını takip edebilirsiniz. İşte piyasalardaki son durum
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Altının gram satış fiyatı bugün 491 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın 809, yarım altın 1619 liradan, Cumhuriyet altını 3.226 liradan, satılıyor. 22 ayar altının gram satış fiyatı ise 449 liradan işlem görmekte...
Temmuz ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında Fed’in tahvil alım programında yapılacak olan değişikliği ekonomik verilere bağlaması ve önemli bir ilerleme görülmeden faiz oranlarının artırılmasının düşünülmediği belirtmesi reel getirilerin düşmesi ve doların değer kaybetmesi neden oldu.
Yapılan açıklama sonrasında ilk tepki olarak 1792 dolara gerileyen ons altın, Fed başkanı Powell’ın konuşması sırasında genişlemeci para politikasının devam edeceğine yönelik mesajlar vermesinin ardından yönünü yukarı çevirdi ve bu sabah itibariyle 1819 doların üzerine yükseldi. Kısa vadede ons altında yükselişin sürmesi halinde 1824 dolar ve 1834 dolar seviyeleri direnç seviyeleri olarak takip edilecek.
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Fed Başkanın konuşması sırasında bahsettiği üzere ekonomik verilerin bundan sonraki süreçte ABD dolarının değeri üzerinde daha fazla etki yarattığını görebiliriz.
Bu kapsamda bugün açıklanacak olan ikinci çeyrek ikinci okuma Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) verisi önemli olacaktır. Geçtiğimiz aya göre yukarı yönde yenilenmesi beklenen verinin beklendiği gibi yüzde 8,5 düzeyine yükselmesi dolar kuvvetlenmesi yaratıp ons altın fiyatında yükselişin yavaşlamasına neden olabilir. Diğer yandan yarın ABD’de açıklanacak olan kişisel gelir ve kişisel harcama oranları da ilerleyen süreçte enflasyonun seyrini göstermesi bakımında önemli olacaktır.
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Ons altın fiyatında, teknik olarak 1834 doların üzerine geçilmesi durumunda alış pozisyonlarının hızlanmasına karşı dikkatli olunmasında yarar var. ABD ekonomisinin beklentilerin gerisinde gelişim göstermesi halinde ons altın fiyatında 1860 dolara doğru yükseliş yaşandığı görülebilir. ABD’de ekonomik aktivitenin gelişmeye devam etmesi ise, ons altın için ilk kuvvetli destek olan 1790 dolara doğru değer kaybı yaşanmasına neden olabilir.