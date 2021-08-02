Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? İşte çeyrek altın ve tüm altın türlerinde canlı ve anlık değerler

ONS ALTININ KADERİ ABD VERİLERİNE BAĞLI Emre Çayırlı - ALB Forex Araştırma Müdürü



Temmuz ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında Fed’in tahvil alım programında yapılacak olan değişikliği ekonomik verilere bağlaması ve önemli bir ilerleme görülmeden faiz oranlarının artırılmasının düşünülmediği belirtmesi reel getirilerin düşmesi ve doların değer kaybetmesi neden oldu.



Yapılan açıklama sonrasında ilk tepki olarak 1792 dolara gerileyen ons altın, Fed başkanı Powell’ın konuşması sırasında genişlemeci para politikasının devam edeceğine yönelik mesajlar vermesinin ardından yönünü yukarı çevirdi ve bu sabah itibariyle 1819 doların üzerine yükseldi. Kısa vadede ons altında yükselişin sürmesi halinde 1824 dolar ve 1834 dolar seviyeleri direnç seviyeleri olarak takip edilecek.