Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL... İşte altın piyasasında son durum

Ağustos başında 490 TL seviyesinin altına gerilediğinden bu yana gram altında tam bir toparlanma ve 490TL üzerine çıkış göremedik. Bundaki en büyük etken de aslında dolar/TL kurundaki seviyeler ve TL’ye yönelme etkisi oldu. Gram altın fiyatının 490TL seviyesine doğru yeniden toparlanmasını tetikleyecek etkenlerin başında şu anda dolar/TL kuru geliyor, ancak şu anda kurda görülen yatay seyir de gram altın fiyatını baskılar vaziyette.