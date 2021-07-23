Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? Canlı ve anlık takip ekranı ile güncel değerler...

ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH 28 TEMMUZ Bigpara yazarı ve Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden ons altın ile ilgili yaptığı paylaşımda "Tam üç haftadır dibe gelip gelip alıyorlar. Burada da 28 Temmuz FED ile birlikte oynaklık başlar. 1795 altına inmeden baskı artmaz. Yükseldikçe satış fırsatı bakılır" şeklinde değerlendirdi.