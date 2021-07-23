Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? Canlı ve anlık takip ekranı ile güncel değerler...
Altın fiyatları ne kadar sorusu piyasayı takip edenler tarafından günün aranan konuları arasında yer alıyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 493 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1796 dolar seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar altın piyasasında kritik gün olarak 28 Temmuz'u işaret ediyor... İşte altın piyasasında son durum.
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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 27-28 Temmuz'da gerçekleştireceği toplantısına dikkat çeken Bigpara yazarı ve Fon Yöneticisi Baştürk, Fed'in mesajları sonrası altın fiyatlarında oynaklık yaşanabileceğini belirtti.
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Gram altın fiyatları, Kurban Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne, uluslararası piyasalarda 497 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yatay seviyeden başlayan altının gram fiyatı; Asya piyasalarında gün içerisinde en yüksek 498,15 lira seviyesini, en düşük ise 492,25 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 15.03 itibarıyla yüzde 0.77 oranında düşüşle 493,31 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 347 liradan satılıyor.
Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1810 dolar seviyesini; en düşük ise 1790 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.57 oranında düşüşle 1796 dolardan işlem gördü.
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ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH 28 TEMMUZ
Bigpara yazarı ve Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden ons altın ile ilgili yaptığı paylaşımda "Tam üç haftadır dibe gelip gelip alıyorlar. Burada da 28 Temmuz FED ile birlikte oynaklık başlar. 1795 altına inmeden baskı artmaz. Yükseldikçe satış fırsatı bakılır" şeklinde değerlendirdi.