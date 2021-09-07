Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte uzmanların altın yorumları

Bu gelişmeler ışığında ons altın tarafında ana yükseliş trendinin başladığına dair kanaat getirebilmemiz için 1818 doların altına bir düşüş olup olmayacağını gözlemleyeceğiz. Her ne kadar 1815 dolar seviyesi gün içinde görülmüş olsa da ana destek 1818 dolar seviyesi olarak varlığını koruyor çünkü bu seviyeye toparlanmalar görüyoruz.