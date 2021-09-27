Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL... Altın da yükseliş trendi... İşte uzmanların altın yorumları

Geride kalan haftada Fed kararı onrası dalglı bir seyir izleyen ons Altın yeni haftaya yükseliş ile başladı. En düşük 1748 dolar olan Ons Altın en yüksek ise 1760 doları gördü. Ons altın 09.00 itibarıyla 1758 dolar seviyesinde bulunuyor.