Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Eylül anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Yatırımcılar ve altın alacak olanlar düşüş ve artışları öğrenmek istiyorlar. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.208,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 483,80 liradan işlem gördü. Peki, 1 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları
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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları güncel olarak açıklanıyor. Gram altın bugün 485,66 liradan alınıyor, 485,73 liradan satılıyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ‘Yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon oranları eğer önceki değer olan yüzde 18.95’in altında gelirse ve sonraki dönemlerde de bu gerilemenin süreceğine ilişkin beklentiler artarsa bu durumda yıl bitmeden TCMB’den bir faiz indirimi gelmesini bekliyorum.’ dedi ve bu durumda gram altında bu seviyelerin alım fırsatı olduğunu vurguladı.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 485,66 liradan alınıyor, 485,73 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 788,00 liradan alınıyor, 802,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.577,00 liradan alınıyor, 1.603,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.140,00 liradan alınıyor, 3.195,00 liradan satılıyor.
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell’ın konuşmasından bugüne kadar olan zaman içerisinde ABD dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerileme süreci içerisinde olması, ons altın fiyatını yukarı yönde destekledi.
Bu sürede, gün içi işlemlerde en yüksek seviye olarak 1823 doların görüldüğünü izledik. Daha önceki yorumlarımda sürekli bahsettiğim yılın son çeyreğindeki yükseliş beklentimin tam anlamıyla yerini bulabilmesi ve ons altının bu seyrinin kuvvetlenebilmesi için 1832 dolar direncinin aşılmasını önemsiyorum.
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16 Haziran’dan sonra yaşadığı sert düşüş sonrası ons altın bu bahsettiğim direnci aşma denemelerini yaptı, ancak devamı gelmedi. Şu anda özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilmenin yüzde 1.25’e gelmesi durumunda bu seviye aşılırsa yukarı yöndeki ivme kuvvetlenebilir. Haftalık görünümde bakıldığında ise şu anda olası geri çekilme durumlarında 1800 doların altına inilmesine ilişkin bir risk pek görmüyorum.
Gram altın yatırımcıları için şu andaki fiyat yükselişlerinin arkasındaki temel itici güç, ons altındaki bu pozitif seyir. Yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon oranları eğer önceki değer olan yüzde 18.95’in altında gelirse ve sonraki dönemlerde de bu gerilemenin süreceğine ilişkin beklentiler artarsa bu durumda yıl bitmeden TCMB’den bir faiz indirimi gelmesini bekliyorum. Bu durumun devamında kurda bir yükseliş söz konusu olacağı için gram altın yatırımcıları yılın sonuna kadar olan dönem için bugün oluşan fiyatları fırsat olarak kullanabilir.