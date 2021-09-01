Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Eylül anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

16 Haziran’dan sonra yaşadığı sert düşüş sonrası ons altın bu bahsettiğim direnci aşma denemelerini yaptı, ancak devamı gelmedi. Şu anda özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilmenin yüzde 1.25’e gelmesi durumunda bu seviye aşılırsa yukarı yöndeki ivme kuvvetlenebilir. Haftalık görünümde bakıldığında ise şu anda olası geri çekilme durumlarında 1800 doların altına inilmesine ilişkin bir risk pek görmüyorum.



Gram altın yatırımcıları için şu andaki fiyat yükselişlerinin arkasındaki temel itici güç, ons altındaki bu pozitif seyir. Yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon oranları eğer önceki değer olan yüzde 18.95’in altında gelirse ve sonraki dönemlerde de bu gerilemenin süreceğine ilişkin beklentiler artarsa bu durumda yıl bitmeden TCMB’den bir faiz indirimi gelmesini bekliyorum. Bu durumun devamında kurda bir yükseliş söz konusu olacağı için gram altın yatırımcıları yılın sonuna kadar olan dönem için bugün oluşan fiyatları fırsat olarak kullanabilir.