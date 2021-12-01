Altın fiyatları bugün ne kadar? | 1 Aralık Salı 1 gram altın kaç TL oldu? Canlı ve anlık altın fiyatları (çeyrek, yarım, cumhuriyet) son durum

ALTIN FİYATLARI İÇİN 3 ÖNEMLİ GELİŞME

Yusuf Topçu - QNB Finansinvest Analisti



Ons altın 1800 doların üzerinde kalıcı olamadı ve yeniden bu eşiğin altına geriledi. Gündemde koronavirüs’ün yeni ‘Omicron’ varyantı ve kışa doğru ilerlerken 2022 yılının ekonomik aktivite eğilimini, tüketici davranışlarını, yatırım ortamını ve yatırım temalarını bu yeni varyant ile ilgili edinilecek olan bilgiler şekillendirecek.



Şimdilik elimizde kesin bilgiler olmasa da bugün Moderna CEO’su, aşı etkinliğinin azalacağını ifade etti. Geçtiğimiz hafta Brent petrolde 80’den 71 dolara kadar sert bir düşüş yaşamıştık. Talep ve büyüme beklentilerindeki daralmaya paralel, petrole ek olarak birçok emtia gruplarında da gevşeme eğilimi sürüyor.