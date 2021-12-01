Altın fiyatları bugün ne kadar? | 1 Aralık Salı 1 gram altın kaç TL oldu? Canlı ve anlık altın fiyatları (çeyrek, yarım, cumhuriyet) son durum
Altın fiyatları ne kadar sorusu 1 Aralık Çarşamba günü yatırımcıların gündemine geldi. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 758 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1792 dolar seviyesinde bulunuyor. QNB Finansinvest Analisti Yusuf Topçu altın fiyatları üzerinde etkili olacak 3 önemli gelişmeyi, ABD tahvil faizlerindeki gerileme, yeni varyant ile yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi ve ABD istihdam piyasasının çok da etkin işlemediği şeklinde değerlendirdi.. Peki, 1 gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı ve anlık çeyrek altın, yarım altın fiyatlarında son durum
Omicron varyantı ile beraber küresel piyasalarda nispeten unutulan pandemi korkuları yeniden canlandı ve daha önce çıkan varyantlara göre, Omicron’a piyasaların tepkisi güçlü negatif oldu. Omicron varyantı ile beraber piyasalardaki endişenin artması, özellikle değerli metallerde güvenli liman etkisini çalıştırması bekleniyor. Dolayısıyla da altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin görülme olasılığı yükseliyor. Piyasalar açısından özellikle, aşıların yeni mutasyon üzerindeki koruyuculuğu ile ilgili açıklamalar kritik olacak.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 732 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 744 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 744,46 lira seviyesini, en düşük ise 729,70 lira seviyesini gördü.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 732 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 744 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 744,46 lira seviyesini, en düşük ise 729,70 lira seviyesini gördü.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 09.43 itibarıyla yüzde 0.52 oranında yükselişle 738,10 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1192 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 905 liradan işlem görüyor.Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1796 dolar seviyesini; en düşük ise 1782 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.48 oranında yükselişle 1792 dolardan işlem gördü.ÇEYREK ALTIN FİYATIÇeyrek altının satış fiyatı bugün 1190 liradan işlem görürken, 1153 liradan geri alınıyor.YARIM ALTIN FİYATIYarım altının satış fiyatı bugün 2380 lira civarında işlem görürken, 2306 liradan geri alınıyor.CUMHURİYET ALTINI FİYATICumhuriyet altını satış fiyatı bugün 4.746,00 liradan işlem görürken, 4.611,00 liradan geri alınıyor.22 AYAR ALTIN FİYATI22 ayar altının gram satış fiyatı 666.52 liradan işlem görürken, 646.69 liradan geri alınıyor.
Ons altın haftaya 1791 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1780 dolar, en yüksek 1796 dolar seviyesi görüldü. Saat 09:26 itibarıyla ons altın 1795 dolar seviyesinde işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI ANLIK VE CANLI TAKİP EKRANI
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 732 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 744 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 761,60 lira seviyesini, en düşük ise 729,70 lira seviyesini gördü.
Altın fiyatları için 3 önemli gelişme
Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 15.49 itibarıyla yüzde 3.10 oranında yükselişle 758,10 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1192 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 905 liradan işlem görüyor.
Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1798 dolar seviyesini; en düşük ise 1782 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.46 oranında yükselişle 1792 dolardan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI İÇİN 3 ÖNEMLİ GELİŞME
Yusuf Topçu - QNB Finansinvest Analisti
Ons altın 1800 doların üzerinde kalıcı olamadı ve yeniden bu eşiğin altına geriledi. Gündemde koronavirüs’ün yeni ‘Omicron’ varyantı ve kışa doğru ilerlerken 2022 yılının ekonomik aktivite eğilimini, tüketici davranışlarını, yatırım ortamını ve yatırım temalarını bu yeni varyant ile ilgili edinilecek olan bilgiler şekillendirecek.
Şimdilik elimizde kesin bilgiler olmasa da bugün Moderna CEO’su, aşı etkinliğinin azalacağını ifade etti. Geçtiğimiz hafta Brent petrolde 80’den 71 dolara kadar sert bir düşüş yaşamıştık. Talep ve büyüme beklentilerindeki daralmaya paralel, petrole ek olarak birçok emtia gruplarında da gevşeme eğilimi sürüyor.
Ons altın 1800 doların üzerinde kalıcı olamadı ve yeniden bu eşiğin altına geriledi. Gündemde koronavirüs’ün yeni ‘Omicron’ varyantı ve kışa doğru ilerlerken 2022 yılının ekonomik aktivite eğilimini, tüketici davranışlarını, yatırım ortamını ve yatırım temalarını bu yeni varyant ile ilgili edinilecek olan bilgiler şekillendirecek.
Şimdilik elimizde kesin bilgiler olmasa da bugün Moderna CEO’su, aşı etkinliğinin azalacağını ifade etti. Geçtiğimiz hafta Brent petrolde 80’den 71 dolara kadar sert bir düşüş yaşamıştık. Talep ve büyüme beklentilerindeki daralmaya paralel, petrole ek olarak birçok emtia gruplarında da gevşeme eğilimi sürüyor.
En dikkat çekici fiyatlamalardan biri de ABD tahvil piyasasında gerçekleşmekte. Yüzde 1,70’e kadar yükselen ABD 10 yıllıkları varyant haberi ile birlikte yüzde 1,45’e kadar gerilemiş durumda. Dünya genelinde birçok piyasa ve enstrümanda ‘risk azalt’ modu mevcutken ons altının bu fiyatlamaya eşlik etmediğini görüyoruz.
Buradaki makasın hangi yöne doğru kapanacağı muamma olsa da, ons altının 1875 dolardan geri çekilmesi büyük ölçüde Fed kaynaklı gerçekleşmişti. Sıradaki Federal Açık Piyasa Komitesi 14-15 Aralık tarihlerinde toplanacak. Tapering’in (varlık alımı azaltımı) hızlandırılması, istihdam piyasasındaki gidişat ve Fed’in en doğru politika tepkisinin tartışılacağı toplantıya gidilirken yeni varyant denklemi oldukça değiştirmiş bulunuyor.
Buradaki makasın hangi yöne doğru kapanacağı muamma olsa da, ons altının 1875 dolardan geri çekilmesi büyük ölçüde Fed kaynaklı gerçekleşmişti. Sıradaki Federal Açık Piyasa Komitesi 14-15 Aralık tarihlerinde toplanacak. Tapering’in (varlık alımı azaltımı) hızlandırılması, istihdam piyasasındaki gidişat ve Fed’in en doğru politika tepkisinin tartışılacağı toplantıya gidilirken yeni varyant denklemi oldukça değiştirmiş bulunuyor.
Kasım ayında başlayan tapering’in hemen ardından gelen yeni varyant hakkında, toplantı günlerinde muhtemelen daha çok bilgi edinilmiş olacak. Ancak bugünden itibaren belli olan bir şey varsa o da; ABD istihdam piyasasını çok da etkin işlemediği, risk iştahının son günlerde ciddi oranda azaldığı ve güvenli liman arayışının arttığı.
Her üçü de mevcut koşullarda hem şahin Fed’in karşısında, hem altın pozitif gelişmeler.
Her üçü de mevcut koşullarda hem şahin Fed’in karşısında, hem altın pozitif gelişmeler.