Altın fiyatları bugün: Gram altın 483 lira seviyesinde.. İşte uzmanların altın yorumları ve canlı altın fiyatları takip ekranı
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu günün merakla takip edilen konuları arasında yer alıyor. Gram altın fiyatı 482 lira civarında seyrederken bu değerin ardından yatırım altınlarının da fiyatı değişti. Gram altın fiyatları şu dakikalarda 482 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1901 dolardan işlem görüyor. İşte altın piyasasındaki son durum ve uzmanların altın yorumları
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Altın fiyatlarına ilgi haftanın ikinci günü de devam ediyor. Hem altın yatırımı yapacak olanlar hem de var olan altınlarını değerlendirmek için en doğru kararı vermek isteyenler, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğunu anbean takip ediyor. Peki, salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 484 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 482 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 480.11 lira, en yüksek ise 483.83 lira seviyesini görürken; saat 11.10 itibarıyla yüzde 0.14 oranında yükselişle 482.73 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 792 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 257 liradan satılıyor.
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ALTIN YORUMLARI
Ons altın gün içerisinde en yüksek 1904 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.13 oranında düşüşle 1901 dolardan işlem gördü.
1900 DOLAR SEVİYESİ ÜZERİNDE KALICILIK KRİTİK
Ahlatcı Yatırım
Geçtiğimiz gün, doların ABD teşvik paketine dair umutların artması ile baskı altında kalması değerli metale destek olurken, Çin tarafında açıklanan ekonomik veriler ve ABD on yıllık Tahvil faizlerinde gözlenen hareketler Ons Altın’daki yükselişi sınırlandıran unsurlar olarak karşımıza çıkmıştı. Bugün ise dikkatler yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesi ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ve ABD teşvik paketine ilişkin görüşmeler üzerinde olmaya devam ederken, ons altının henüz yönünü belirlemeyerek yatay seyrini sürdürdüğü gözleniyor. Gün içerisinde takip edilen gelişmeler ve ABD veri akışı öncesinde değerli metalin 1900 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması durumunda 1894 – 1884 destek seviyeleri izlenebilir.
Olası bir yukarı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1915 – 1927 direnç seviyelerine doğru yükselişler söz konusu olabilir.
Ons altın direnç seviyelerini geçmekte zorlandı. İlk destekler 1.895 ve 1.883-1.873 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin altında verilecek sonraki destekler ise 1.850 ve 1.840 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.905-1.910 ve 1.1915 seviyelerinde. Sonraki dirençler ise 1.920-1.925 ve 1.933-1.947 noktalarında bulunuyor. Çıkış trendi korunmakla birlikte destek seviyelerinde görülen tepki alımları direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.
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CANLI: ALTIN FİYATLARI
Ons altın gün içerisinde en yüksek 1913 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.69 oranında yükselişle 1912 dolardan işlem gördü.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva'nın konuşmaları yatırımcıların gündeminde bulunurken; dolar endeksindeki düşüş ve yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.
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ALTININ KADERİ ‘TEŞVİK PAKETİ’NİN ELİNDE
Enver Erkan – Tera Yatırım EkonomistiYatırımcılar ABD’deki yeni mali teşvik paketini izlemeyi sürdürürken bir yandan da Başkanlık seçimleri yaklaşmakta. Mali teşviklerin geçmemesi altın açısından negatif ve riskten kaçışı desteklediği için dolar pozitif. Piyasaları, müzakerelerin halen devam etmesi ayakta tutuyor, ancak salı gününe kadar devam edecek olan görüşmelerde anlaşma çıkmaması halen büyük ihtimal.
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Aynı zamanda anketlerde Trump’ın biraz toparlanma emareleri göstermesi de, ortada olan eyaletlerde seçimi kazanması konusu açısından kritik. Genel oylamada arkada olsa bile, Amerikan seçim sistemi gereği delege sayısında çoğunluğa ulaşmasını bu ortada olan eyaletleri alması sağlayabilir.Seçimden sonra da ilk bakılacak konu, “Biden + Mavi Dalga mı”, “bölünmüş Kongre mi” yoksa “Trump galibiyeti + Cumhuriyetçi Kongre mi” olacaktır. Mavi Dalga teorisi şu an daha genele yayılan büyüklükte bir paket beklentisi içereceğinden piyasa açısından daha pozitiftir. Kısa vadede seçimden sonra piyasalar biraz yükselecek gibi görünüyor, ancak ne kadar yükseleceği mali teşvik beklentilerine bağlı olacaktır.
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GÜVENLİ LİMAN VARLIKLARINA YÖNELİK TALEP GÜÇ KAZANABİLİR
Onurcan Bal - Gedik Yatırım Yatırım DanışmanıEylül ayı içerisinde doların küresel çapta değer kazandığı görülürken, hem dolardaki değer kazanımı hem de piyasalarda nakde geçme isteğinin güç kazanması ons altında eylül ayının son bölümünde yeniden satışların hız kazanmasına neden oldu. Eylül ayının sonunda etkili olan satışlarla 1848 dolar seviyesini test eden ons altında ekim ayı içerisinde tepki alımları gözlense de mevcut durumda dalgalı bir seyir etkili oluyor.
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ABD’de görüşmeleri devam eden ekonomik destek paketine ilişkin gelen kafa karıştırıcı söylemler ve gelişmeler piyasalardaki oynaklığı artıran gelişmeler oluyor. Teşvik paketine ilişkin iyimser beklentilerin güç kazanması dolarda bir miktar geri çekilmeyi, altın fiyatlarında ise toparlanmayı beraberinde getirirken, gelen açıklamalara bağlı olarak beklentilerin zayıflaması altında kısa vadeli kazançların geri verilmesine yol açıyor.Aynı zamanda vaka sayılarındaki artış ve Avrupa’da sıkılaştırılan tedbirler de risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, ons altının 1900 dolar üzerinde tutunmasına katkı sağlıyor. Salgın kaynaklı endişeler, ekonomik toparlanma tarafında artan riskler ve ABD’deki seçimin getireceği belirsizlik ortamı nedeniyle yılın son çeyreğinde küresel çapta volatilitenin yüksek seyredebileceğini düşünüyoruz.
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Salgın kaynaklı endişeler, ABD’deki seçim sürecine dair gelişmeler, teşvik paketini ilişkin süreç, aşı çalışmaları hakkındaki açıklamalar ve dolardaki seyir kısa vadede ons altındaki fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürecektir. Sıraladığımız risklerin piyasaları baskılaması durumunda güvenli liman varlıklarına yönelik talep güç kazanabilir.Ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler ise yukarı yönlü kalmaya devam etmektedir. İçerisinde bulunduğumuz ve uzun bir süre daha devam etmesi beklenen düşük faiz ve bol likidite ortamının ons altını uzun vadede destekleyebileceği yapılan değerlendirmeler arasındadır. Ons altında kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için ekim ayı içerisinde test edilen 1925 dolar ve 1933 dolar seviyeleri üzerinde tutunmanın sağlanması gerektiğini değerlendiriyoruz. 1933 dolar üzerindeki fiyatlamalarda 1955 – 1974 - 1993 ve 2015 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
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Tekrar 2000 dolar üzerinde kapanışların görülmesi 2075 dolar seviyesinde bulunan tarihi zirveye doğru bir fiyatlamayı beraberinde getirebilecektir. Geri çekilmelerde ise 1890 dolar ve eylül ayındaki düşüşlerde destek olarak çalışan 100 günlük üssel ortalama (1865 dolar) kısa vadeli ilk önemli destek noktalarıdır. 100 günlük ortalama altında kapanışların yaşanması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devam ettiği izlenebilir. Bu durumda 1840 – 1818 dolar ve 1785 dolar seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
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Yıl içerisinde ons altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan ve tarihi zirvelerini yenileyen gram altında son aylarda ons altında yaşanan düzeltme hareketlerine bağı olarak dalgalı bir seyir izlendi. Ancak Dolar/TL kurunda gözlenen yükselişler gram altın fiyatlarında ciddi bir zayıflamanın önüne geçti.
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Eylül ayı sonunda ons altında yaşanan sert düşüşlere ve TCMB’nin faiz kararı ve normalleşme adımlarının etkisiyle kurdaki geri çekilmeye bağlı olarak 450 TL’li seviyeleri test eden gram altının ekim ayında ons altındaki düşüşlerin durulması ve dolar/TL kurunda tekrar yükselişlerin yaşanmasına bağlı olarak kayıplarını geri aldığı görülüyor.
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Mevcut durumda 486 TL’den fiyatlanan gram altında ons altın ve kur cephesindeki seyir fiyatlamalar açısından belirleyici olacaktır. Kurdaki yükselişe ilave olarak ons altında toparlanmanın güç kazanması ise gram altında yeni tarihi zirve denemelerini beraberinde getirebilir. Gram altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamında tarihi zirvenin bulunduğu 488 TL seviyesinin aşılması yukarı yönlü hareketlerin hız kazanmasına katkı sağlayabilecektir.
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Buna bağlı olarak 500 TL’li seviyeler gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 481 TL, 22 günlük üssel ortalama (477 TL) ile 50 günlük üssel ortalama (464 TL) ilk önemli destek noktalarıdır. 50 günlük ortalama altında gram altında satışların hız kazanabilir. Buna bağlı olarak 444 – 433 ve 418 TL seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.