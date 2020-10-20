Altın fiyatları bugün: Gram altın 483 lira seviyesinde.. İşte uzmanların altın yorumları ve canlı altın fiyatları takip ekranı

Altın fiyatlarına ilgi haftanın ikinci günü de devam ediyor. Hem altın yatırımı yapacak olanlar hem de var olan altınlarını değerlendirmek için en doğru kararı vermek isteyenler, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğunu anbean takip ediyor. Peki, salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...



Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 484 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 482 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 480.11 lira, en yüksek ise 483.83 lira seviyesini görürken; saat 11.10 itibarıyla yüzde 0.14 oranında yükselişle 482.73 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 792 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 257 liradan satılıyor.