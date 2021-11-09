Altın fiyatları bugün (9 Kasım): Gram altın fiyatı yükselişe geçti... 1 Gram altın kaç TL? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte son durum

GRAM ALTIN REKORA ÇOK YAKIN Gram altın fiyatları her geçen gün rekor kırmaya başladı. Bugün gram altın 569.6 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Yeni rekorunu da egale etmek için denemeler yapan gram altın saat 06:54 itibarıyla 568.1 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük seviyesi ise 566.8 lira oldu.