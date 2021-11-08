Altın fiyatları bugün (8 Kasım): Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL? Uzmanların altın yorumları... İşte piyasalardaki son durum
Altın fiyatlarındaki gelişmeler yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu internette sıklıkla cevap ararken konu hakkında uzmanların görüşleri merak ediliyor. Gram altın haftanın açılış gününde 565 lira seviyesinde işlem görürken bu değerinden ardından yatırım altınlarındaki değerlerde değişti. İşte uzmanların altın fiyatlarındaki son durum analizleri ve detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ons altın fiyatının yükselmesiyle birlikte gram altın fiyatları da tırmanışa geçti. Gram altın 567.8 liraya kadar yükseldi.Küresel piyasalarda altına dönüş yeniden başladı. Fed'in attığı adımlar ile düşmesi beklenen Altın aksine güçlü seyir izliyor.
Fed'in 2022 yılında faiz artırması beklenirken bu aydan itibaren de varlık alımlarını 15 milyar dolar azaltma kararı aldı.
2
ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK
Altının gram satış fiyatı bugün sabah saatlerinde 565 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından;
Çeyrek altının satış fiyatı 924 lira, Yarım altının satış fiyatı 1.859 lira,Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 3.702 liradan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında tahvil alımları azaltım hızının ekonomik gelişmelere bağlı olacağı ve faiz artırım süreci için istihdam piyasasında daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini anımsatarak, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Fed'in kararları sonrası gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki gerilemeden destek bulan altının ons fiyatında, ABD'nin istihdam verileri sonrası oynaklığın artabileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
4
Doların diğer para birimleri karşısında da güçlü durması ve ons altının yükselmesi gram altında tarihi rekoru getirmek üzere.
5
Ons altın güne 1817 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1812 dolar, en yüksek de 1821 dolar seviyesini gördü. Saat 06:33 itibarıyla ons altın 1818 dolar seviyesinde işlem görüyor.
6
GRAM ALTINDA REKORA RAMAK KALDI
Gram Altın hem ons altın hem de döviz kurundaki volatilitenin etkisiyle rekora koşuyor. Güne 566.5 liradan başlayan gram altın en düşük 565.2 lira, en yüksek 567.8 lirayı gördü.
7
Saat 06:33 itibarıyla 567 liradan işlem görüyor. Gram altın en son 25 Ekim 2021'de 567.9 lira ile tarihi rekor kırmıştı.