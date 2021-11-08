Altın fiyatları bugün (8 Kasım): Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL? Uzmanların altın yorumları... İşte piyasalardaki son durum

Ons altın fiyatının yükselmesiyle birlikte gram altın fiyatları da tırmanışa geçti. Gram altın 567.8 liraya kadar yükseldi.Küresel piyasalarda altına dönüş yeniden başladı. Fed'in attığı adımlar ile düşmesi beklenen Altın aksine güçlü seyir izliyor.



Fed'in 2022 yılında faiz artırması beklenirken bu aydan itibaren de varlık alımlarını 15 milyar dolar azaltma kararı aldı.