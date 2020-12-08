Altın fiyatları bugün (8 Aralık) ne kadar? Grafikli canlı altın fiyatları ve uzmanlardan altın yorumları
Anlık olarak düşüş ve yükseliş eğilimi gösteren altın fiyatları , 8 Aralık Salı gününe ons bazında 60 dolarlık artış ile başladı. Türkiye piyasalarının kapanmasının ardından yurt dışı piyasalarında gerçekleşen alım satımlar dolayısıyla artış ya da düşüş gösteren altın fiyatları, dün akşam saatleri itibariyle yükseliş eğilimi gösterdi. 8 Aralık Salı gününe 469 TL seviyesinden giriş yapan altın fiyatları, analistlerin de yakın takibindeki araç oldu. Peki, uzmanların altın yorumları ne yönde oldu? İşte, 8 Aralık Salı altın fiyatları ve uzmanlardan altın yorumları bilgisi
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Çin ve Amerika piyasalarında oluşan hareketlilik dolayısıyla 8 Aralık Salı gününe hızlı bir başlangıç yapan altın fiyatları, ons bazında 60 dolara yakın değer kazandı. Bir dönem 530 lira seviyelerine kadar yükselen altın fiyatları için yönün tekrardan yukarıyı gösterip göstermeyeceğini merak eden pek çok vatandaş, uzmanların altın yorumları bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, 8 Aralık Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu ve uzmanların altın yorumları ne yönde? İşte, o konu hakkında önemli bilgiler
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gram altın güne yükselişle başladı. Gram altın 8 Aralık Salı günü 465 TL'den satılırken 469 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 760, satış fiyatı 775 TL,
Yarım altın alış fiyatı 1.520, satış fiyatı 1.551 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.129 , satış fiyatı 3.160 TL,
ALTIN FİYATLARINDA YÖN AŞAĞI MI, YUKARI MI? Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Geçen hafta başında önce 1.800 dolar ardından 1.830 dolar dirençlerinin kırılmasını beklediğimizden bahsetmiştik. Aşı haberleri olumlu olmaya devam etse de, bu önemli seviyelerin aşılması neticesinde yükseliş beklentileri kuvvetlenmeye başladı.
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1.830 doların altına inilmediği takdirde ons altındaki bu yükseliş trendi devam edecektir diye düşünüyorum. Nitekim, haftaya başlarken de 1840 dolar üzerine çıkış yaptı. Ancak ters yönde 1.830 dolar altına iner ve ardından 1.826 doları da kırarsa bu durumda aşağı yön kuvvetlenebilir ancak böyle olmadığı takdirde yıl sonuna doğru sürekli devam edecek bir ana yükseliş hareketinin ağırlığını görebiliriz.
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Gram altının geçtiğimiz hafta sergilediği dar banttaki inişli çıkışlı hareketinin arkasındaki asıl ana faktör dolar/TL kurunun 7.82 TL direncini aşamamasından kaynaklanıyordu. Ons altın artmaya devam etse de bu 7.82 TL direnç seviyesi korunduğu takdirde, gram altının 463 TL üzerine hareketi zorlama olacaktır. 458 TL-463 TL aralığında bir bant hareketinin bu haftanın başlarında olmasını beklerken, hafta ortasından itibaren gelecek haber akışlarına göre aralık ayının sonuna doğru sürecek bir ana yükseliş trend hareketi başlayabilir.
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Altın fiyatlarına yön verecek açıklamaların bu hafta özelinde ABD ve Çin arasında Trump’ın son günlerinde yeniden gündeme getirdiği yaptırım gerginlikleri ile Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı toplantısı ardından gelecek parasal genişlemeye dair açıklamalar olacak.