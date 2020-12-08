Altın fiyatları bugün (8 Aralık) ne kadar? Grafikli canlı altın fiyatları ve uzmanlardan altın yorumları

Çin ve Amerika piyasalarında oluşan hareketlilik dolayısıyla 8 Aralık Salı gününe hızlı bir başlangıç yapan altın fiyatları, ons bazında 60 dolara yakın değer kazandı. Bir dönem 530 lira seviyelerine kadar yükselen altın fiyatları için yönün tekrardan yukarıyı gösterip göstermeyeceğini merak eden pek çok vatandaş, uzmanların altın yorumları bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, 8 Aralık Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu ve uzmanların altın yorumları ne yönde? İşte, o konu hakkında önemli bilgiler