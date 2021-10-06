Altın fiyatları bugün (6-Ekim) ne kadar? İşte canlı ve anlık değerler ile altın piyasası

Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki artış ve bu paralelde enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişelerinin küresel piyasalarda risk algısını artırdığını belirterek, buna paralel dolar kurundaki artışın, yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi.