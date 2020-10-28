Altın fiyatları canlı: Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseliyor mu - düşüyor mu? İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri

Bu direncin özellikle son 1 aydır güçlü şekilde çalıştığını görüyoruz ve 1 aylık zaman zarfında 1.910 dolar seviyesinin üzerine çıkışlarda ons altın kalıcı olamıyor. Bunda hem petrol fiyatlarının yukarı yönde toparlanamaması ve dün itibariyle son 3 haftanın en düşük fiyat seviyelerine gerilemiş olması da hem de ABD seçimleri yaklaşırken de yatırım enstrümanlarına dair pozisyon almakta henüz kararsızlığının devam etmesi etkili görülüyor.