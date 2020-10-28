Altın fiyatları canlı: Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseliyor mu - düşüyor mu? İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip edenlerin merakla takip ettiği konular arasında yer alıyor. Ons altın ve gram altın fiyatlarını canlı takip ekranımız ile anlık takip edebilirsiniz. Gram altının satış fiyatı gün içinde 505 lirayı aşarken, bu değerin ardından yatırım altınlarının da seyri değişti. Peki altın fiyatları daha yükselecek mi? İşte uzmanların altın piyasası için yaptıkları yorumlar
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Altının gram satış fiyatı bugün 505 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı 826 liradan işlem görürken, 818 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.291 liradan işlem görürken, 3.275 liradan geri alınıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,27 altında 1.902 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, altının ons fiyatının ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla dalgalı bir seyir izlediğini belirtti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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ONS ALTINDA BELİRGİN BİR YÜKSELİŞ OLMAMASI DİKKAT ÇEKİCİ
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Dün itibariyle özellikle ABD ve Avrupa piyasalarında risk iştahının düştüğü bir haftaya başladık. Risk algısındaki dalgalanmanın bu hafta içerisinde de devam etmesini bekliyoruz nitekim bugün de Asya piyasaları düşüşle açıldı.
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Risk iştahının düşmesinin sonucunu da Avrupa’da özellikle Almanya ve Fransa borsa endeksleri önderliğinde bir geri çekilme şeklinde gözlemledik ve bu durum Borsa İstanbul 100 endeksine de yansıdı. Ancak riskten kaçış söz konusu iken ons altın tarafında çok belirgin bir yükseliş olmaması dikkat çekici. Ons altının önünde şu anda 1.910 dolar seviyesinde güçlü bir direnç var.
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Bu direncin özellikle son 1 aydır güçlü şekilde çalıştığını görüyoruz ve 1 aylık zaman zarfında 1.910 dolar seviyesinin üzerine çıkışlarda ons altın kalıcı olamıyor. Bunda hem petrol fiyatlarının yukarı yönde toparlanamaması ve dün itibariyle son 3 haftanın en düşük fiyat seviyelerine gerilemiş olması da hem de ABD seçimleri yaklaşırken de yatırım enstrümanlarına dair pozisyon almakta henüz kararsızlığının devam etmesi etkili görülüyor.
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Ons altında yukarı yönlü hareketlerde 1.913 ve 1.920 dolar seviyelerinin yakın takip edilmesini öneriyorum. 1.913 dolar üzerine çıkması halinde 1.920 dolar seviyesini hızlı bir şekilde aynı gün içinde test ederse bu durumda yeni bir yükseliş kanalının oluşma ihtimalinin kuvvetlenmesinden bahsedebiliriz.