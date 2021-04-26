Altın fiyatları bugün (26 Nisan) ne kadar? "Ons altında 1795 dolar üzeri test edilebilir" İşte uzmanların altın yorumları

Yeni haftaya başlarken 1784 doların önemli bir kırılım seviyesi olma özelliğini koruduğunu görüyoruz. Ons altın 1784 dolar üzerinde tutunamaz ise 1769 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme hatta altına sarkma durumu da söz konusu olabilir. Ancak 1769 dolar seviyelerinde güçlü bir destek bulması halinde geçen hafta yaptığı yukarı yön denemeleri bu hafta daha güçlü şekilde gündeme gelebilir ve 1795 dolar üzeri seviyeler yeniden test edilebilir.