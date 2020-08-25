Altın fiyatları bugün (25 Ağustos) güncel ve canlı: Ons altın, Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 2020 altın yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. 25 Ağustos altın fiyatları önceki güne göre bir birim farklılık gösterdi. Altının gram satış fiyatı bugün 458 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki Ons altın ve yatırım altınlarında son durum nedir? İşte uzmanların 2020 altın piyasası için yorumları
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Altının gram satış fiyatı bugün 458 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 753 lira olurken, 745 liradan geri alınıyor
Yarım altının satış fiyatı 1.510 liradan işlem görürken, 1.487 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı bugün 3.092 liradan işlem görürken, 3.046 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 421 lira olurken, 419 liradan geri alınıyor
Gram altın fiyatları şu dakikalarda 457 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1937 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1924 dolardan işlem görüyor.
Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, "Altında son hareketlerde aşağıda 1920 dolar, yukarıda 1980 dolar bantları önemli görünüyor. Yatırımcılar son birkaç günde ABD'deki koronavirüs tedavisi ile ilgili haberlere ve ekonomik iyileşme beklentilerine yönelmiş durumdadır" dedi.
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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 458 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 456.18 lira, en yüksek ise 460.39 lira seviyesini görürken; saat 14.00 itibarıyla yüzde 0.06 oranında düşüşle 457.44 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 94 liradan satılıyor.
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ONS ALTIN FİYATI NE KADAR
Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1937 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.21 oranında düşüşle 1924 dolardan işlem gördü.
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Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.
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Bugün Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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ALTININ GÖZÜ BU GELİŞMELERDE OLACAK
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti
Altında son hareketlerde aşağıda 1920 dolar, yukarıda 1980 dolar bantları önemli görünüyor. Yatırımcılar son birkaç günde ABD'deki koronavirüs tedavisi ile ilgili haberlere ve ekonomik iyileşme beklentilerine yönelmiş durumdadır.
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Trump yönetiminin plazma tedavisiyle ilgili açıklamalarından sonra ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) deneysel bir terapinin Covid-19 hastalarına dramatik bir fayda sağladığı ve yeni hastalara verilen Covid-19’dan sağ kalanlardan kan plazmasının çok sayıda hayat kurtarabileceği yönündeki açıklamaları piyasa iyimserliğini beslemiş görünüyorlar.
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ABD ve Çin arasında ise, birinci aşama ticaret müzakerelerinin devamına dair iyimserlik pompalanan bir haber akışı görüyoruz. Bu gelişmelerin ışığında, altın fiyatları halen düzeltme sekansının içinde kalmaktadır.
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Altın açısından; düşük faizler, jeopolitik gerilimler, Covid-19 salgını belirsizliği ve ekonomik toparlanmanın ivme kaybedebileceği endişelerinin ise geniş perspektifte fiyatları desteklemeye devam etmesini bekleriz.