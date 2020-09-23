Altın fiyatları bugün (23 Eylül) ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın düştü mü? İşte altın fiyatları yorumları canlı takip ekranı
Altın fiyatları ne kadar sorusu yeni günün ilk ışıklarından itibaren başladı. Hem ilk kez altın alacak olanlar hem de altın yatırımlarını değerlendirmek isteyenler, güncel altın fiyatlarının yanı sıra uzmanların altın fiyatları yorumlarını merak ediyor. Peki, Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları ne kadar? İşte uzmanların altın fiyat yorumları ve canlı altın takibi ekranı...
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Gram altın fiyatları şu dakikalarda 466 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1889 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, “Altın üzerindeki aşağı yönlü baskı devam ediyor. Piyasalar, artan volatilite ve Covid-19 vakalarındaki artışla birlikte ABD başkanlık seçimleri yaklaşımından doğal olarak rahatsız” şeklinde değerlendirdi.
Altının ons fiyatındaki düşüşlere paralel olarak değer kaybeden gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 468 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 464 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 462.36 lira, en yüksek ise 470.11 lira seviyesini görürken; saat 14.30 itibarıyla yüzde 0.30 oranında düşüşle 466.95 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 150 liradan satılıyor.
Dolar endeksinde süren yükseliş eğilimi altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken; gün içerisinde 1873 dolar seviyesine kadar geriledi. Gün içerisinde en yüksek ise 1905 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, şu dakikalarda yüzde 0.57 oranında düşüşle 1889 dolardan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 473 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ikinci gününe 468 lira seviyesinden başladı.
Gram altın alış 468,45 satış 468,58 lira Çeyrek altın alış 763,40, satış 772,90 lira Yarım altın alış 1.522,40, satış 1.544,20 lira Cumhuriyet altını alış, 3.044,30 lira, satış 3.076,00 lira
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin haber akışları ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunum ve açıklamaları takip edilecek.
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ONS ALTINDA YÖN BULMAK ZORLAŞTI
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi
Gram altında yukarı yönde ivmelenmenin sürdüğünü görmekteyiz. Son dönemde ons altında yatay hareketler olsa da dolar kurundaki yukarı yönde iştah gram altını destekliyor.
Ons altında son dönemde yön bulmak zorlaştı. Yukarı ve aşağı hareketler kısa süre içerisinde yüksek hızda gerçekleşiyor. Küresel faizlerin düşük olması ve pandemi riskinin giderek artması ons altını canlı tutmaya devam edebilir. Bu nedenle düşüşlerde kademeli fırsatlar oluşacaktır. Ana destek bölgesi olarak 1900-1910 dolar bölgesini izliyoruz. Bu bölge üzerinde ons altın pozitif kalmaya devam eder. 1970 dolar ise direnç olarak izlenmelidir.
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Dolar kurunda ise yükselişin sürdüğünü görmekteyiz. CDS'lerdeki artış ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz tarafında net adım atmıyor olması kur üzerinde baskı unsuru oluşturuyor.
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Toparlayacak olursak gram altında pozitif görünümün sürdüğünü söyleyebiliriz. Ana resim içerisindeki düşüşler fırsat vermeye devam edebilir. Teknik olarak, 469 TL ve 458 TL önemli destek noktalarıdır. Bu seviyelere doğru düşüşler fırsat verebilir. Yukarıda ise 480-485 TL bölgesini kar realizasyonları için uygun bölge olarak takip ediyorum.
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468 TL ORTA VADELİ KAZANÇLAR İÇİN ALIM FIRSAT
Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
ABD Mali Suçları Araştırma Ağı (FINCEN) belgelerinin kamuoyuna sızması sonucunda, dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına aracılık ettiklerine dair haberin duyulması üzerine dün Avrupa borsalarında yüzde 4’e varan düşüşler yaşandı. Hatta Alman borsası DAX endeksi yüzde 4.37 oranında geriledi.
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Bu gelişmeler paralelinde dolar endeksinin sert bir şekilde 93,7 üzerine kadar çıkması üzerine ons altın 1.882 dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün ise güne 1.903-1.912 dolar bant aralığında bir seyirde başlayan ons altının gidişatı büyük ölçüde dolar endeksindeki hareketlere bağlı olacak.
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Ons altının yeniden toparlanmaya başladığına kanaat getirebilmemiz için öncelikle 1.918 dolar ardından da 1.930 dolar fiyat eşiklerini aşmasını bekleyeceğiz. Bugün özelinde 1.918 dolar direncinin test edilme olasılığı gündeme gelse bile üzerine yerleşme ihtimalini kuvvetli görmüyoruz.
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Diğer yandan küresel olarak düşük faiz ortamının devam ettiğini göz önünde bulunduracak olursak ve hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası (ECB) öncülüğünde merkez bankalarının halen gevşek para politikalarına devam ettiklerini ve enflasyon yaratma çabalarını da düşündüğümüzde ons altın fiyatlarının bu seviyelerdeki hareketlerinin geçici olduğunu düşünüyoruz.
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Gram altın tarafına baktığımızda dolar/TL kurunun yukarı 7.64 TL seviyelerine doğru baskılı hareketinin gram altın fiyatlarının 468 TL’den daha aşağıya düşmesi için bir fren görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Ons altının yeniden toparlanarak yükselişe geçmesi halinde dolar/TL kurunun da yukarı yöndeki potansiyel hareketini hesaba katarsak 468 TL’nin orta vadeli kazançlar için bir alım fırsat seviyesi olduğunu söyleyebiliriz.