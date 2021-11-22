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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları bugün (22 Kasım) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL oldu? Gram altın rekor serisini sürdürecek mi? İşte uzman yorumları
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Ekonomi
Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 09:55 | 

Altın fiyatları bugün (22 Kasım) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL oldu? Gram altın rekor serisini sürdürecek mi? İşte uzman yorumları

Altın fiyatları bugün (22 Kasım) ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette sıklıkla aradığı konular arasında geliyor. Ons altın fiyatları 1800 ile 1870 dolar bandına sıkıştı. Yukarı yönlü hareket denemelerine satış baskısı altında kalan ons altın, Fed tutanaklarının açıklanmasını bekliyor. Altın fiyatları sakin seyre yöneldi. Uzun süredir 1800 dolar ile 1870 dolar arasında gidip gelen ons Altın ABD Merkez Bankası Fed'in toplantı tutanaklarındaki ifadelerle yeni yön arayışına girecek. Şimdi gözler günün altın fiyatlarına çevrildi. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını gibi yatırım altınlarında son durum nedir? İşte altın piyasası takip ekranı

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Küresel bazda enflasyonun büyük yükseliş göstermesi yatırımcıları altın tarafına çekti. Fed'in tahvil alım programını azaltması ve faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler nedeniyle altında düşüş beklentisi kısmen boşa çıktı.
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Fed'in 2023 yılından itibaren faiz artırımı yapabileceği beklentisi artarken merkez bankaları da yükselen enflasyonu frenlemek için yeni enstrümanlar ortaya koymaya çalışıyor.
3ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Gram altının satış fiyatı bugün 651 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 1.065 lira, yarım altın 2.130 liradan, cumhuriyet altını 4.247 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
4ONS ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

ONS ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Ons altın Fed'den gelecek sinyalleri beklemeye alırken haftaya sakin başlangıç yaptı. Ons altın haftaya 1846 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1839 dolar, en yüksek 1849 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:10 itibarıyla ons altın 1848 dolar seviyesinde işlem görüyor.
5GRAM ALTIN REKOR SERİSİNİ SÜRDÜRECEK Mİ

GRAM ALTIN REKOR SERİSİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Gram Altın fiyatları son 12 gündür rekor serisini sürdürüyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz 679.4 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın haftaya 665.8 liradan başladı. En düşük 657.8 lira, en yüksek de 657.8 lira seviyesini gördü. Saat 08:10 itibarıyla gram altın 662.6 liradan alıcı buluyor.
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