Altın fiyatları bugün (22 Kasım) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL oldu? Gram altın rekor serisini sürdürecek mi? İşte uzman yorumları

GRAM ALTIN REKOR SERİSİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Gram Altın fiyatları son 12 gündür rekor serisini sürdürüyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz 679.4 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın haftaya 665.8 liradan başladı. En düşük 657.8 lira, en yüksek de 657.8 lira seviyesini gördü. Saat 08:10 itibarıyla gram altın 662.6 liradan alıcı buluyor.