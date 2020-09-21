Altın fiyatları bugün (21 Eylül) ne kadar? Ons, Çeyrek altın ve gram altın anlık canlı değerler.. Uzmanların altın fiyat yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu internette aranan konular arasında yer alıyor. Hafta ilk gününde, günün ilk saatlerinde düşüş ile başlayan ardından artış gösteren altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Gram altın fiyatları şu saatler 472 lira civarında seyrederken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki Altın fiyatları bugün (21 Eylül) ne kadar? İşte piyasalardaki son durum ve uzmanların analizleri
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Altının gram satış fiyatı bugün 472 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer altın fiyatlarında da değişimler yaşandı.
Altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 473 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 475 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 472.85 lira, en yüksek ise 476.07 lira seviyesini görürken; saat 11.13 itibarıyla yüzde 0.32 oranında yükselişle 475.36 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 200 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 473 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 475 lira seviyesinden başladı.
Gram altın, gün içerisinde en düşük 472.85 lira, en yüksek ise 476.07 lira seviyesini görürken; saat 11.13 itibarıyla yüzde 0.32 oranında yükselişle 475.36 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 200 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1955 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.18 oranında düşüşle 1947 dolardan işlem gördü.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin haber akışları ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunum ve açıklamaları takip edilecek.
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ONS ALTINDA YÖN BULMAK ZORLAŞTI
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi
Gram altında yukarı yönde ivmelenmenin sürdüğünü görmekteyiz. Son dönemde ons altında yatay hareketler olsa da dolar kurundaki yukarı yönde iştah gram altını destekliyor.
Ons altında son dönemde yön bulmak zorlaştı. Yukarı ve aşağı hareketler kısa süre içerisinde yüksek hızda gerçekleşiyor. Küresel faizlerin düşük olması ve pandemi riskinin giderek artması ons altını canlı tutmaya devam edebilir. Bu nedenle düşüşlerde kademeli fırsatlar oluşacaktır. Ana destek bölgesi olarak 1900-1910 dolar bölgesini izliyoruz. Bu bölge üzerinde ons altın pozitif kalmaya devam eder. 1970 dolar ise direnç olarak izlenmelidir.
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Dolar kurunda ise yükselişin sürdüğünü görmekteyiz. CDS'lerdeki artış ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz tarafında net adım atmıyor olması kur üzerinde baskı unsuru oluşturuyor.
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Toparlayacak olursak gram altında pozitif görünümün sürdüğünü söyleyebiliriz. Ana resim içerisindeki düşüşler fırsat vermeye devam edebilir. Teknik olarak, 469 TL ve 458 TL önemli destek noktalarıdır. Bu seviyelere doğru düşüşler fırsat verebilir. Yukarıda ise 480-485 TL bölgesini kar realizasyonları için uygun bölge olarak takip ediyorum.