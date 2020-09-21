Altın fiyatları bugün (21 Eylül) ne kadar? Ons, Çeyrek altın ve gram altın anlık canlı değerler.. Uzmanların altın fiyat yorumları

ONS ALTINDA YÖN BULMAK ZORLAŞTI Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi



Gram altında yukarı yönde ivmelenmenin sürdüğünü görmekteyiz. Son dönemde ons altında yatay hareketler olsa da dolar kurundaki yukarı yönde iştah gram altını destekliyor.



Ons altında son dönemde yön bulmak zorlaştı. Yukarı ve aşağı hareketler kısa süre içerisinde yüksek hızda gerçekleşiyor. Küresel faizlerin düşük olması ve pandemi riskinin giderek artması ons altını canlı tutmaya devam edebilir. Bu nedenle düşüşlerde kademeli fırsatlar oluşacaktır. Ana destek bölgesi olarak 1900-1910 dolar bölgesini izliyoruz. Bu bölge üzerinde ons altın pozitif kalmaya devam eder. 1970 dolar ise direnç olarak izlenmelidir.