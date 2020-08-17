Altın fiyatları bugün 2020 canlı: Gözler yeni gün altın verilerinde... Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları hareketliliğiyle gündemden düşmüyor. Yatırım tercihini altından yana kullanan vatandaşlar, bir yandan altın fiyatları canlı takip ekranlarını incelerken bir yandan da uzmanların 'altın fiyatları ne olur?' sorusuna verdiği yanıtları takip ediyor. Peki, gram, çeyrek ve yarım başta olmak üzere tüm yatırım altınlarında son durum ne? Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı. İşte altın fiyatları canlı takibi yapabileceğiniz ekran ve uzmanların altın piyasası yorumları...
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Kapanıştan bu yana altın fiyatlarındaki değişimi merak eden birçok kişi, yeni günün ilk işlem günündeki verileri takibe başladı. Geçtiğimiz haftanın verilerine göre, yüzde 2,19, avro/TL yüzde 2,76, dolar/TL yüzde 2,36 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,97 değer kaybettirmişti. Peki, altın fiyatları yeni haftaya nasıl bir başlangıç yaptı? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın alış-satış fiyatı ne kadar?
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ALTIN BUGÜN NE KADAR?
17 Ağustos 2020 altın fiyatlarını derledik:
Gram altın satış fiyatı 460,59 liradan işlem görürken,460,57 lira seviyesinde geri alınıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 768,10 liradan işlem görürken, 749,300 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.494,10 liradan işlem görürken, 1.536,30 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.048,30 liradan satılırken,2.987,30 liradan geri alınıyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da 461,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,70 liradan,3 bin 43 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 64 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 973 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 993 liradan, bin 487 liradan alınan Yarım Ziynet bin 497 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satıldı.
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ALTIN GEÇEN HAFTA KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,19, avro/TL yüzde 2,76, dolar/TL yüzde 2,36 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,97 değer kaybetti.
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BIST 100 endeksi, en düşük 1.039,00, en yüksek 1.125,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,19 artarak 1.083,83 puandan tamamladı.Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 kayıpla 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3.064,00 liraya düştü. Geçen hafta 763,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya geriledi.
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Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kazanarak 7,3730 liraya, avro da yüzde 2,76 artışla 8,7170 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,64 ile hisse senedi fonları oldu.
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Altın ve gümüş fiyatları "aşı umuduyla" sert düştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in. dünyanın ilk Covid-19 aşısını tescil ettiklerini açıklamasının ardından inişe geçen altın fiyatları 1,900 doların da altına gerilerken, gümüş de 24 doların altına indi.
Putin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus bilim insanlarının gereken tüm testleri başarıyla tamamladıklarını ve aşının güvenli olduğunu kanıtladıklarını vurguladı.
Putin, "Epidemiye karşı yeterli başarıyı gösteren ilacımız yalnızca Rusya'ya değil tüm dünyaya umut oldu" dedi.
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Putin'in ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilaç şirketi Moderna Inc. ile 1.5 milyar dolarlık bir aşı anlaşması yaptığı haberi yayıldı; habere göre, şirket hazır duruma gelir gelmez ABD'ye 100 milyon doz teslim edecek.
Bu gelişmelerle, geçen haftalarda 2,075 dolar ile tarihi zirveyi gören altının ons fiyatı sert çakılma ile 1,880 dolar düzeyine kadar gerilerken, gümüş de 29.86 dolarlık tarihi zirvesinden 24 dolar bandına indi.