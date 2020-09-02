Altın fiyatları bugün (2 Eylül) ne kadar? Çeyrek altın ve gram altında son durum: 2020 altın yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu internette sıklıkla aranan konular arasında yer alıyor. Altının gram satışı fiyatı bugün 466 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da fiyatı değişti. Peki 1 Eylül Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar ve uzman yorumları
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Altının gram satış fiyatı 466 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti..
Yarım altının alış fiyatı 1.513 seviyesinde değer bulurken, 1.537 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altının alış fiyatı 3.027 seviyesinde işlem görürken, 3.056 liradan işlem görüyor..
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Altın en parlak döneminde
Eda KARADAĞ
Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
2020 yılı dünya geneli için oldukça zorlu geçiyor. Eylül ayına başladığımız bugünlerde yavaş yavaş yılı bitirmeye doğru ilerliyoruz.
Covid-19 nedeniyle dünyanın durma noktasına geldiği bu yıl altın açısından olumlu geçti ve geçmeye devam ediyor.
Piyasalarda likidite sıkışıklığı, ekonomilerden daralma sinyallerinin gelmesi, ABD ile Çin arasındaki gerilim altına olan talebi arttırdı. Ağustos ayında altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederek 2075 dolar seviyesine yükseldi.
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Soluksuz bir yükseliş görülen altın yazıyı kaleme aldığım gün 1960 dolar seviyesinde seyrediyor. Virüs ile ilgili yavaş yavaş aşı haberlerinin gelmeye başlaması, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamasında tünelin sonunda ışık göründüğünü belirtmesi son günlerde borsalara olumlu etkiliyor ve özellikle ABD’de S&P 500 endeksinde rekor seviyeleri izliyoruz. Bununla birlikte, ABD ile Çin arasındaki diyalog pencerelerinin sürüyor olması, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın piyasaların istediği mesajı vermesi de bu anlamda borsaları pozitif etkiledi. Bundan sonraki süreçte yine virüsün seyri olmaya devam edebilir.
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Orta ve uzun vade için beklentim, altında yeniden 2000 dolar seviyesinin görülebileceği yönünde. Ancak bu durumda yatırımcıların dikkat etmesini öneririm, hızlı bir yükseliş görülmesi durumunda beklemelerini ve piyasanın dinmesi durumunda sağlıklı bir şekilde stratejilerini belirlemeleri daha uygun olabilir.
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Teknik görünümde, ağustos ayı içerisinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, aynı ay içerisinde 1860 dolar seviyesine kadar da geri çekildi. Altında görüldüğü üzere volatilite oldukça fazla. Aylık olarak ortalamalarının üzerinde seyreden ons altında 1980 dolar kritik direnç noktası olarak izleniyor ve bu direncin üzerine doğru ısrarı yeniden 2000 dolar seviyesine doğru tepkiler oluşabilir.
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Altında 1945-1932 dolar ve 1900 dolar destekleri takip edilebilir.