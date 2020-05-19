Altın fiyatları bugün (19 Mayıs) ne kadar?: 2020 altın fiyat yorumları..Canlı ve anlık çeyrek, gram altın son durumu
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu günün aranan konuları arasındaki yerini alıyor. Altın fiyatları içinde en çok aranan türlerden biri ise gram altın ve çeyrek altın oluyor. Peki altın fiyatlarında son durum nedir? İşte canlı ve anlık olarak verileri takip edebileceğiniz altın fiyatları ekranı ve 2020 altın yorumları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu internette sıklıkla cevap arayan konular arasında yer alıyor. Pazartesi piyasa açılışında yükselişe giden fiyatların gün içindekini takip isteyenler çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını internetten canlı takip etmek istiyorlar. Ayrıca altın fiyatları sayfamızdan tüm yatırım altınlarındaki son durumu canlı ve anlık veriler ile takip edebilirsiniz. Peki 19 Mayıs Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu?
2
Abone Ol
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Çeyrek altının satış fiyatı 616 lira seviyesinde işlem görürken, 628 liradan geri alınıyor.Yarım altının satış fiyatı 1.232 lira olurken, 1.255 liradan geri alınıyor.Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.454 liradan işlem görürken, 2.504 liradan geri alınıyor.22 ayar bilezik gram satış fiyatı 352 lira olurken, 355 liradan geri alınıyor
3
Abone Ol
CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN
Küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.
5
Abone Ol
ABD stoklarındaki düşüş de petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) yaptığı açıklamada, petrol stoklarının bir haftada 0.7 milyon varil azalmasını, "yatırımcılar stoklarda artış beklerken yaşanan düşüş sürpriz oldu" diye değerlendirdi.
6
Abone Ol
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs’tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran’dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.
7
Abone Ol
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.05 artışla 33.74 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.51 artışla uzun süredir ilk kez 30 doları da aşarak 30.90 dolara yükseldi.
8
Abone Ol
Altın fiyatlarında yeni tahmin: Küresel salgın sonrası...
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, pandemi sonrasında altın fiyatlarında düzeltme yaşanabileceğini belirterek, "Geri çekilişlerde kısa dönemde ons altının 1,700 dolar, 1,650 dolar ve altını görmesi olası. Bu durumda, çeyrek altın, 600- 580 TL ve altı, gram altın da yeniden 370-350 TL seviyelerine inerek bir düzeltme hareketi yapabilir. Altın, uzun vadede yukarı bir trend izlese de virüs gündemi nedeniyle öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte de iniş-çıkışlı bir trend izleyecek." dedi.
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin koronavirüsle mücadelede normalleşme konusunda yaptığı açıklamalar ve attığı adımların ardından Kovid-19’la savaşta örnek bir strateji izleyen Türkiye'nin de 11 Mayıs'ta yeni bir sayfa açtığını anlatan Atayık, "AVM’ler ve birçok meslek erbabının yanı sıra yaklaşık iki aydır sayın Cumhurbaşkanımızın 'Evde Kal' çağrısıyla büyük oranda kapalı olan kuyumculuk sektörü de yeniden iş yerlerini açtı." bilgisini verdi.
Kuyumcuların Ramazan Bayramı sonrasını beklediğini anımsatan Atayık, dünyanın ilk AVM’si kabul edilen ve ticaretin değişmez adresi olan Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da açılacağını söyledi.
9
Abone Ol
Atayık şunları kaydetti:
"Bugüne kadar iptal edilen ve ertelenen nikah ve düğünlerin yeniden başlayacağı yaz sezonuna ‘Merhaba’ diyeceğiz. Bilindiği gibi ihracatta başarılı bir grafik izleyen meslektaşlarımız, ihracat kalemlerini büyük oranda yolcu beraberi gerçekleştirilen satışlarla gerçekleştiriyor.
Aylardır sektörümüz büyük oranda kapalıydı, fiyat yükselişleri dönemlerinde geçici olarak yaşanan hurda dönüşü dışında herhangi bir hareketlilik yoktu. İç piyasa ve ihracatta yüzde 50’nin üzerinde kayıplar yaşadık. Ancak, bu durumu tersine çevirmek bizim elimizde Türk kuyumculuk sektörünün, güçlü altyapısı, yetişmiş kalifiye eleman potansiyeli ve her koşula hızla uyum sağlayan esnek çalışma tarzıyla geçen sürede yaşanan kayıpları hızla tersine çevireceğine inanıyoruz."
10
Abone Ol
Atayık, "1 Haziran tarihinden itibaren virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda kapatılan düğün salonlarının da normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmasını bekliyoruz." dedi.
11 Mart'ın Türkiye için sağlıkta olduğu gibi ticarette de bir milat olduğunu ifade eden Atayık, aşı ve ilaç bulunana kadar tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de koronavirüsle yaşamaya alışacağını söyledi.
Atayık, "Ülkemizin virüsle mücadelede elde ettiği başarılı grafiğini devam ettirmek için kamu otoritesinin yanı sıra tüm meslek mensuplarına ve bireylere de ayrı ayrı sorumluluklar düşüyor. Virüs, ne kadar korkutucu gözükse de ellerimizi sık sık su ve sabunla yıkayarak, maske kullanarak, fiziki mesafeye dikkat ederek ve iş yerlerimizi azami ölçüde temiz tutarak bu mücadeleye destek olabiliriz." dedi.