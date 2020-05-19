Altın fiyatları bugün (19 Mayıs) ne kadar?: 2020 altın fiyat yorumları..Canlı ve anlık çeyrek, gram altın son durumu

Altın fiyatlarında yeni tahmin: Küresel salgın sonrası... İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, pandemi sonrasında altın fiyatlarında düzeltme yaşanabileceğini belirterek, "Geri çekilişlerde kısa dönemde ons altının 1,700 dolar, 1,650 dolar ve altını görmesi olası. Bu durumda, çeyrek altın, 600- 580 TL ve altı, gram altın da yeniden 370-350 TL seviyelerine inerek bir düzeltme hareketi yapabilir. Altın, uzun vadede yukarı bir trend izlese de virüs gündemi nedeniyle öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte de iniş-çıkışlı bir trend izleyecek." dedi.



İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin koronavirüsle mücadelede normalleşme konusunda yaptığı açıklamalar ve attığı adımların ardından Kovid-19’la savaşta örnek bir strateji izleyen Türkiye'nin de 11 Mayıs'ta yeni bir sayfa açtığını anlatan Atayık, "AVM’ler ve birçok meslek erbabının yanı sıra yaklaşık iki aydır sayın Cumhurbaşkanımızın 'Evde Kal' çağrısıyla büyük oranda kapalı olan kuyumculuk sektörü de yeniden iş yerlerini açtı." bilgisini verdi.



Kuyumcuların Ramazan Bayramı sonrasını beklediğini anımsatan Atayık, dünyanın ilk AVM’si kabul edilen ve ticaretin değişmez adresi olan Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da açılacağını söyledi.