Altın fiyatları bugün (17 Mayıs) ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? İşte piyasalardaki son durum ve altın yorumları

Bu hareket de bize dolar/TL kurundaki geri çekilmenin sınırlı kalma ve yukarı yönlü riskler çerçevesinde yeniden artış senaryosunun işlemeye başlaması haline bu hafta içerisinde yeniden 500TL üzeri hareketleri görebileceğimizin göstergesi. Bu ana senaryo çerçevesinde Kasım 2020’de görülen 520TL seviyesinin test edilmesi durumu yeniden kısa vadede söz konusu olabilir.



Bu durum gerçekleşene kadar eğer aşağıda 480TL seviyelerine yakınlaşmalar gündeme gelirse, bunların alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum.