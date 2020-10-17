Altın fiyatları bugün (17 Ekim) ne kadar?.. Canlı Altın fiyatları: Ons, çeyrek, gram son durum.. Uzmanların 2020 altın yorumları

Ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler ise yukarı yönlü kalmaya devam etmektedir. İçerisinde bulunduğumuz ve uzun bir süre daha devam etmesi beklenen düşük faiz ve bol likidite ortamının ons altını uzun vadede destekleyebileceği yapılan değerlendirmeler arasındadır. Ons altında kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için ekim ayı içerisinde test edilen 1925 dolar ve 1933 dolar seviyeleri üzerinde tutunmanın sağlanması gerektiğini değerlendiriyoruz. 1933 dolar üzerindeki fiyatlamalarda 1955 – 1974 - 1993 ve 2015 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.