Altın fiyatları bugün (16 Kasım) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? Bir rekor daha geldi... İşte 2021 altın yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip edenler tarafından internette aranan konular arasındaki yerini aldı. Gram altın fiyatı 605 lira seviyesinde işlem görürken, yatırım altınlarınında değeri gün içinde değişkenlik gösteriyor. Küresel piyasalarda ons altının değer kazanmasıyla birlikte gram altın fiyatı da yükselişini sürdürdü. Gram altın 606 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Altın fiyatlarındaki rekorlara bugün bir yenisi daha eklendi.
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Ons Altın ve döviz kurlarındaki volatilite altın fiyatlarını güçlendiriyor. Ons altın hafif yükselişle saat 08:07 itibarıyla 1866 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın gün içinde en düşük 1860 dolar en yüksek 1869 dolar seviyesini gördü.
Fed'in tahvil alımlarını azaltmasının sonrasında faiz adımı için 2022'nin uygun olmayacağını belirten uzmanlar faiz artırımının 2023'ten sonra gelebileceğini belirtiyor. Ayrıca küresel çapta enflasyonun yükseliyor olması da altın fiyatlarını destekliyor.
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GRAM ALTIN REKOR KIRIYOR
Gram Altın fiyatları dövizdeki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın 603 lira ile bugün tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Saat 07:27 itibarıyla gram altın 599.7 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 598.4 lira, en yüksek 603 lira seviyesi görüldü.
Çeyrek altın fiyatları 15 Kasım pazartesi gününe yükselen değeri ile açılış yaptı. Çeyrek altının altış fiyatı 952 lira seviyesinde işlem görürken, 976 liradan satılıyor
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22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı bugün 544 lira seviyesinde işlem görürken 540 liradan geri alınıyor.
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.915 liradan işlem görürken, bozdurma fiyatı 3.812 lira seviyesinde değer görüyor.
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Ons altın fiyatlarında '1900 dolar' senaryosu
Altının ons fiyatı yaklaşık olarak 5 ayın en yüksek seviyelerinde işlem görürken; gram altın fiyatı ise şu dakikalarda 598 lira seviyesinde hareket ediyor.
Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarında, enflasyonun yapışkan olma özelliği ön planda kalmayı sürdürürse ve ons altının 1830 dolar üzerindeki seviyeyi korumaya devam etmesi halinde 1900 dolar senaryosunun konuşulabileceğini belirtti.
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Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 599 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 600 lira seviyesinden başladı.
Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; sonrasında yükselişini sürdürerek tarihi rekor seviyesine tırmanırken; gün içerisinde en düşük ise 593,46 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13.58 itibarıyla yüzde 0.22 oranında düşüşle 598,25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 977 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 19 liradan satılıyor.
Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1868 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1856 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.19 oranında düşüşle 1863 dolardan işlem gördü.
Küresel piyasalarda artan enflasyon baskılarının ardından yeni haftada yoğun veri gündemi takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri piyasalar açısından kritik olacak.
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ONS ALTIN FİYATLARINDA '1900 DOLAR' SENARYOSU
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Geçen hafta 1822 dolar seviyenin aşılmasının ardından ons altının 1840-1870 dolar bant aralığındaki harekete geçtiğini izlemiş olduk. Yeni haftaya baktığımda gördüğüm durumda 1830 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın devam etmesi halinde yükseliş trendinin devamından bahsedebilirim.
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ABD dolar endeksi 95’li seviyelere gelirken dahi ons altının pozitif bir korelasyon göstererek artış trendini sergilemesi küresel enflasyondaki yükselişlerin karşısında yatırımcıların ons altını halen güvenli liman olarak nitelendirdiğinin önemli bir göstergesi.
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Bu hafta içerisinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarda eğer enflasyonun geçiciliğinden ziyade inatçı ve yapışkan olma özelliği ön plana çıkmaya devam ederse ve yukarıda bahsettiğim 1830 dolar üzerindeki seviye korunmaya devam ederse 1900 dolar seviyelerinin yakalanma olasılığından bahsedebilirim.
Gram altın tarafında hem ons altın hem de dolar/TL kurundaki yukarı yön potansiyellerini göz önüne aldığımda 600 TL üzeri fiyatlamaların da bu hafta içerisinde görülme olasılığından bahsedebilirim. Biraz daha orta vadeli bakacak olursak, bu hafta yapılacak Merkez Bankası toplantısında piyasanın geneli tarafından beklenilen faiz indirimi gelirse ve gram altın ons altının yukarıda bahsettiğim bant hareketi olan 1840-1870 dolar üzerini kırıp 1880 dolar seviyesini aşması ile desteklenirse 600 TL fiyat seviyesi sonrasında 660 TL seviyesinin hedefte olduğundan bahsedebilirim.