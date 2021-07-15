Altın fiyatları bugün (15 Temmuz) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL?... İşte uzman yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ve uzmanların piyasa hakkındaki tahminleri merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta başından beri yükselişte olan altın piyasasında gözler günün değerlerinde. Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını gibi gözde yatırım araçlarının son değeri takip ediliyor. Ons altın fiyatı, 1834 dolar seviyesine kadar yükselerek bir ayın en yüksek seviyesini görürken; gram altın fiyatı ise ons altında yaşanan yükselişin çarpan etkisiyle bir haftanın en yükseğinde hareket ediyor.
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Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın güvercin açıklamaları sonrası yükselişini hızlandırarak 1 ayın en yüksek seviyesini görürken, yeni günde zirvesini tazeledi. Ons altın 1834 dolar seviyesine kadar yükselerek 16 Haziran tarihinden beri en yüksek seviyeye ulaşırken; gün içerisinde en düşük ise 1823 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 11.57 itibarıyla ise yüzde 0.29 oranında yükselişle 1832 dolardan işlem gördü.
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CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 503 TL seviyesinde hareket ederken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne 500 TL seviyesinden başladı.
Uluslararası piyasalarda yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 506,40 lira seviyesini, en düşük ise 503,10 lira seviyesini gördü.
Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.05 oranında yükselişle 504,62 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 384 liradan satılıyor.
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ALTINDA 2 SENARYO
Eral Karayazıcı - Inveo Portföy - Fon Yönetim MüdürüHaziran ayında 1916 dolardan 1751 dolara kadar düşen ons altın, temmuz ayının ilk yarısında toparlandı ve 1817 dolara kadar yükseldi. Bu noktadan sonra öne çıkarılabilecek iki senaryo var; ilki Fed etkisi ile mart ayında olduğu gibi yeniden 1700 dolara gerilemesi, alternatif senaryo ise değer artışının 1900 dolar civarına kadar sürmesi.
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Dün açıklanan ABD Haziran enflasyonu son derece yüksek bir gerçekleşmeye sahne oldu ve veriyi takiben ABD tahvil faizlerinde güçlü bir yükselişe şahit olduk, dolar endeksi değer kazandı.
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Olağan şartlarda altının da değer kaybetmesi gerekirdi ancak bu gerçeklemedi. Ben bu durumu altın adına bir dayanıklılık olarak görüyor, yaz aylarında 1900 dolar civarının yeniden test edilebileceğini düşünüyorum.
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Çok daha güçlü bir yükseliş söz konusu olabilir mi derseniz hayır ben bunun için erken olduğu, 2019 yılını çağrıştıran performanslara 2022 sonrasında imza atabileceği görüşündeyim