Altın fiyatları bugün (15 Temmuz) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL?... İşte uzman yorumları

ALTINDA 2 SENARYO Eral Karayazıcı - Inveo Portföy - Fon Yönetim MüdürüHaziran ayında 1916 dolardan 1751 dolara kadar düşen ons altın, temmuz ayının ilk yarısında toparlandı ve 1817 dolara kadar yükseldi. Bu noktadan sonra öne çıkarılabilecek iki senaryo var; ilki Fed etkisi ile mart ayında olduğu gibi yeniden 1700 dolara gerilemesi, alternatif senaryo ise değer artışının 1900 dolar civarına kadar sürmesi.