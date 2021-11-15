Altın fiyatları bugün (15 Kasım) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? Yükseliş devam edecek mi? İşte piyasalardaki son durum

Ons altın 5 ayın zirvesi olan 1868 dolara kadar yükseldi. Saat 07:27 itibarıyla ons altın yüzde 0.47 oranında düşüşle 1857 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1856 dolar, en yüksek 1868 dolar seviyesi görüldü.