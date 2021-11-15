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Ekonomi
Haber Giriş: 15 Kasım 2021 - 11:59 | 

Altın fiyatları bugün (15 Kasım) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? Yükseliş devam edecek mi? İşte piyasalardaki son durum

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip edenler tarafından internette aranan konular arasındaki yerini aldı. Gram altın fiyatı 598 lira seviyesinde işlem görürken, yatırım altınlarınında değeri gün içinde değişkenlik gösteriyor. Küresel piyasalarda ons altın değer kaybetse de gram altın iç piyasada yükselişini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası Fed küresel piyasalar üzerinde etkisini sürdürüyor. Fed'in tahvil alımlarını azaltması ve faiz artırımı beklentisinin 2022 yılında gerçekleşmeyeceğine dair söylemlerin artması Altın fiyatlarını artırdı. ABD'de yüksek gelen enflasyon da altına olan talebi artırıyor.

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Ons altın 5 ayın zirvesi olan 1868 dolara kadar yükseldi. Saat 07:27 itibarıyla ons altın yüzde 0.47 oranında düşüşle 1857 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1856 dolar, en yüksek 1868 dolar seviyesi görüldü.

2GRAM ALTIN REKOR KIRIYOR

GRAM ALTIN REKOR KIRIYOR

Gram Altın fiyatları dövizdeki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın 603 lira ile bugün tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Saat 07:27 itibarıyla gram altın 599.7 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 598.4 lira, en yüksek 603 lira seviyesi görüldü.

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4ÇEYREK ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 15 Kasım pazartesi gününe yükselen değeri ile açılış yaptı. Çeyrek altının altış fiyatı 952 lira seviyesinde işlem görürken, 976 liradan satılıyor

522 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI

22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı bugün 544 lira seviyesinde işlem görürken 540 liradan geri alınıyor.

6CUMHURİYET ALTINI NE KADAR

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.915 liradan işlem görürken, bozdurma fiyatı 3.812 lira seviyesinde değer görüyor.

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