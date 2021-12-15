Altın fiyatları bugün (15 Aralık) ne kadar? 1 gram altın kaç TL: Ons altın ve diğer yatırım altınlarında son durum

Pfizer/BioNTech tarafından yapılan açıklamada, aşının üçüncü dozunun varyanta karşı etkili olduğunu belirtmesi, senaryoları değiştirdi ve altında ivme kaybı başladı. Bu gelişmeler sonrasında altında bir süredir 1760-1800 dolar aralığında oldukça yatay bir seyir izleniyor. Fed Başkanı Powell, geçenlerde yapmış olduğu bir açıklamasında, enflasyondaki yükselişin geçici olmadığını ve varlık alım azaltılmasının daha erken sonlanabileceğini, bunu aralık ayındaki toplantılarında değerlendireceklerini belirtmişti. Powell’dan gelen bu mesaj, 2022 yılında Fed’in erken faiz artışına başlayacağına dair görüşleri desteklediği gibi altın üzerinde de baskı yarattı. Doların güçlenmesi, altının aşağı yönlü zayıf bir seyir izlemesine neden oldu.