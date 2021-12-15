Altın fiyatları bugün (15 Aralık) ne kadar? 1 gram altın kaç TL: Ons altın ve diğer yatırım altınlarında son durum
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu internette aranan konular arasındaki yerini alırken, Altın fiyatları Fed kararı öncesinde geriliyor.. Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Fed'in faizi sabit tutacağı beklentisi oluşurken Fed Başkanı Powell'ın şahin açıklamalarda bulunması bekleniyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın fiyatları üzerindeki son gelişmeleri ve olası senaryoları hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.
Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele etmenin yollarını arıyor. Merkez bankaları faiz artırımına giderek enflasyonunun önünü kesmeye çalışırken bir yandan da ABD Merkez Bankası Fed'in alacağı aksiyonlar büyük önem arz ediyor. Fed kritik faiz kararını saat 22:00'da açıklayacak.
CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Altının gram satış fiyatı bugün 829 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 1.349 liradan satılırken, 1.318 liradan geri alınıyor.
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Yarım altının satış fiyatı 2.713 liradan satılırken, 2.642 liradan geri alınıyor.
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
22 AYAR GRAM SATIŞ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altının gram satış fiyatı bugün 829 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 1.349 liradan satılırken, 1.318 liradan geri alınıyor.
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Yarım altının satış fiyatı 2.713 liradan satılırken, 2.642 liradan geri alınıyor.
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Cumhuriyet altının satış fiyatı 5.389 olurken, 5.274 liradan geri alınıyor.
22 AYAR GRAM SATIŞ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
22 ayar altının gram satış fiyatı 764 liradan işlem görürken, 752 liradan geri alınıyor.
Fed'in faiz artırmı yapması durumunda piyasadaki doların azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak. Dolardaki değer kazancıyla birlikte altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.
Ons altın güne 1771 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1766 dolar, en yüksek de 1774 dolar seviyesi görüldü. Saat 10.32 itibarıyla ons altın yatay seyirde ve 1767 dolar seviyesinde bulunuyor.
Ons altın güne 1771 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1766 dolar, en yüksek de 1774 dolar seviyesi görüldü. Saat 10.32 itibarıyla ons altın yatay seyirde ve 1767 dolar seviyesinde bulunuyor.
Gram altın ise güne 819.8 liradan başladı. Gün içinde en düşük 817.57 lira, en yüksek de 833.47 lira seviyesini gördü. Şu dakikalarda ise, gram altın 828.88 liradan alıcı buluyor.
ALTININ KADERİ FED’E BAĞLI
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Ons altında kararsız seyirler devam ediyor. Omicron varyantı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahinleşme ihtimali ve enflasyonist endişeler, altında da yön arayışının sürmesine neden oluyor.
Geçtiğimiz haftalarda, Omicron varyantının tespit edilmesiyle piyasalarda risk iştahının zayıflaması, altının da yukarı yönlü hareketini destekleyerek 1800 dolar üzerinde seyretmesini sağlamıştı. Ancak piyasalarda oluşan panik havası yerini sakinliğe bırakınca, altında kazançlarını geri verdi.
Ons altında kararsız seyirler devam ediyor. Omicron varyantı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahinleşme ihtimali ve enflasyonist endişeler, altında da yön arayışının sürmesine neden oluyor.
Geçtiğimiz haftalarda, Omicron varyantının tespit edilmesiyle piyasalarda risk iştahının zayıflaması, altının da yukarı yönlü hareketini destekleyerek 1800 dolar üzerinde seyretmesini sağlamıştı. Ancak piyasalarda oluşan panik havası yerini sakinliğe bırakınca, altında kazançlarını geri verdi.
Pfizer/BioNTech tarafından yapılan açıklamada, aşının üçüncü dozunun varyanta karşı etkili olduğunu belirtmesi, senaryoları değiştirdi ve altında ivme kaybı başladı. Bu gelişmeler sonrasında altında bir süredir 1760-1800 dolar aralığında oldukça yatay bir seyir izleniyor. Fed Başkanı Powell, geçenlerde yapmış olduğu bir açıklamasında, enflasyondaki yükselişin geçici olmadığını ve varlık alım azaltılmasının daha erken sonlanabileceğini, bunu aralık ayındaki toplantılarında değerlendireceklerini belirtmişti. Powell’dan gelen bu mesaj, 2022 yılında Fed’in erken faiz artışına başlayacağına dair görüşleri desteklediği gibi altın üzerinde de baskı yarattı. Doların güçlenmesi, altının aşağı yönlü zayıf bir seyir izlemesine neden oldu.
Sonunda beklenen aralık toplantısı bugün Türkiye saati ile (TSİ) 22:00’da sonlanacak ve karar açıklanacak. Aynı zamanda, Fed bu yılın ekonomik projeksiyonlarını da yayınlayacak. Karara dair bir sürpriz beklenmiyor. Tahvil alım programının erken biteceği bu toplantıda kesinleşirse ve noktasal grafiklerde komitenin 2022 yılı için faiz öngörüsünde artış gözlemlenirse, bu durumda küresel piyasalarda dolar güçlenmeye başlayabilir. Olası böyle bir senaryoda da, ons altında ivme kaybı sürebilir. Karar sonrası gözler Fed Başkanı Powell’da olacak. TSİ 22:30’da Powell tarafından verilecek mesajlar piyasalardaki oynaklığın daha artmasına neden olabilir.
Kısacası, altının kaderi bugün Fed’e bağlı. Ons altın için izlediğim seviyeler; aşağıda 1720 dolar ve yukarıda 1835 dolar olarak bulunuyor. Altın bir süredir bu aralıkta ve kasım ayında sınırlı da olsa 1835 dolar üzerine doğru yükseldi ancak sonrasında yeniden bu seviyenin altına doğru sarktı. Dolayısıyla ons altında yeni bir yönden bahsedebilmek için 1720-1835 dolar aralığını bir şekilde bozması gerekiyor. Bu aralığın dışına çıkmadığı sürece altında kararsız seyirlerin devam etmesi beklenebilir.
Buna karşın, yukarıda 1835 dolar direnç noktası olarak görülüyor ve bu direncin üzerinde kapanışlar yeniden yükselişin başladığını gösterebilir. Altında böyle bir yükseliş içinde bugün güvercin bir Fed karşımıza çıkmalı. Piyasalarda pek güvercin tonda bir Fed beklemediği için altında olası yukarı yönlü tepkilerin bir süre daha geçici olmasını bekleyebiliriz.